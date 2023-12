Programação do fim de semana em Ribeirão Pires

O espírito natalino já está tomando conta de Ribeirão Pires e neste fim de semana, entre 8 e 10 de dezembro, a Estância dará início à programação especial do Natal Mágico 2023. Desfile temático com 12 carros alegóricos com Papai Noel e personagens, acender das luzes e coral de crianças marcam a abertura oficial do evento nesta sexta-feira (8), a partir das 19h, na Rua Felipe Sabbag, localizada na região central da cidade.

Ao longo do fim de semana, a cidade será palco, ainda, para as grandes finais do Campeonato de Futebol Amador, 1º Torneio Evaldo dos Santos de Kickboxing, semifinais do Campeonato de Futsal e nova exposição com obras dos estudantes de artes plásticas da EMARP.

Sexta, 8/12, 15h30 – Exposição ‘Visuais 2023’

A EMARP – Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires inaugura nesta sexta-feira (8), às 15h30, a exposição ‘Visuais 2023’, composta por mais de 100 obras dos alunos dos cursos de desenho artístico, mangá, cartoon e pintura em tela.

Gratuita, a exposição ficará em cartaz até 10 de janeiro e poderá ser visitada na EMARP (Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218 – Jardim Pastoril) de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados das 10h às 12h.

Entre 8 e 16 de dezembro – Natal Mágico 2023

A programação encantada e repleta de atrações para toda a família do Natal Mágico 2023 promove agitar a Estância entre os dias 8 e 16 de dezembro. O destaque da programação fica para o desfile temático com 12 carros alegóricos e mais de 40 personagens, entre eles Papai e Mamãe Noel, que acontece nesta sexta-feira (8), a partir das 19h. Com partida da Rua Felipe Sabbag, o desfile percorrerá circuito que inclui trecho da Vila do Doce (Rua Boa Vista) e Rua Miguel Prisco.

Espetáculo de Mágica com Ossamá Sato, acender de luzes, coral com estudantes das escolas municipais, Concerto de Natal ‘Uma Noite Mágica’ na Igreja Matriz São José e apresentações culturais da EMARP – Escola Municipal de Artes também agitam o roteiro do evento.

A ação é promovida pela Prefeitura de Ribeirão Pires e pela ACIARP (Associação Comercial, Industrial e Agrícola da cidade).

Programação Natal Mágico 2023 – 8 a 10/12

Sexta, 8 de dezembro

Paço Municipal – Rua Miguel Prisco, 288 – Centro

19h – Acender das Luzes do Natal Mágico – _Paço Municipal e Rua Felipe Sabbag _

19h – Espetáculo mágico com Ossamá Sato

19h10 – Coral dos alunos das Escolas da Rede Municipal e EMARP

19h30 – Grande desfile natalino Com Papai Noel e personagens – Saída: Rua Felipe Sabbag

20h – Presépio vivo da EMARP

Sábado, 9 de dezembro

Paço Municipal – Rua Miguel Prisco, 288 – Centro

18h – Desfile Jeep Clube com Papai Noel – _Saída: Paço Municipal

18h30 – Espetáculo Brasilidades do núcleo da dança da EMARP – Paço Municipal

20h30 – Banda Sinfônica da EMARP com “Trilhas consagradas do cinema”

com Papai Noel no Paço Municipal

Domingo, 10 de dezembro

Paço Municipal – Rua Miguel Prisco, 288 – Centro

13h – Apresentação DJ

14h – Violeiros do CRI

15h – Apresentações do ARIS (Dança, Música e teatro)

17h – Jazz Combo da EMARP

18h – Presépio Vivo da EMARP

19h – Espetáculo Brasilidades do núcleo da dança da EMARP

Das 13h às 19h – Edição especial do Festival do Cambuci de Ribeirão Pires

Sábado, 9/12, a partir das 18h – Campeonato Municipal de Futsal

Neste sábado (9), a partir das 18h, serão realizadas as semifinais do Campeonato Municipal de Futsal, no Ginásio de Esportes do Ribeirão Pires Futebol Clube (RPFC), localizado na Rua Padre Marcos Simoni, 162 – Centro. Os quatro times classificados para as semifinais são: Rua Natal X Insônia (18h) e Família X Caiçara (19h).

A competição, que tem entrada gratuita, é promovida pela Liga Ribeirãopirense de Futsal, em parceria com a Prefeitura. A grande final está programada para o dia 16 de dezembro, no RPFC.

Sábado, 9/12, a partir 9h – Ginastrada

Neste sábado (9), a partir das 9h, no Ginásio de Esportes Ozíris Grecco, localizado no Complexo Ayrton Senna (Avenida Valdírio Prisco, 193 – Centro) acontecerá a Ginastrada. Promovido pela Prefeitura, o evento reunirá cerca de 800 alunas que frequentam aulas de ginástica geral, ritmos entre outras modalidades e marca o encerramento das atividades entre os Centros Técnico de Treinamento (CTTs) em 2023.

Domingo, 10/12, a partir das 9h – Finais do Campeonato de Futebol Amador

Os torcedores apaixonados pelos jogos do Campeonato de Futebol Amador de Ribeirão Pires terão um fim de semana agitado. Neste domingo (10), o Campo Municipal da Vila Gomes (Rua Prof. Renato Andreghetto, 3.398) sediará as partidas finais da Primeira e da Segunda Divisão da competição.

A primeira final será às 9h, entre os times da Segunda Divisão: E.C. Bolívia X Camisa 10 F.C. Já às 11h, acontecerá a grande final da Primeira Divisão, com o duelo entre as equipes do Leões F.C. X A.A. Boa Sorte.

As partidas são organizadas pela Liga Ribeirãopirense de Futebol, com apoio da Prefeitura.

Domingo, 10/12, 9h às 17h – 1º Torneio Evaldo dos Santos de Kickboxing

Neste domingo (10), Ribeirão Pires sedia o 1º Torneio Evaldo Santos de Kickboxing, das 9h às 17h, no Centro de Treinamento Técnico (CTT) Vereador João Netto, localizado no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, Jardim Itacolomy). A ação homenageia Evaldo Santos, mais conhecido como Popó, que era Mestre em kickboxing e lutava muay thai full-contact, boxe e faleceu em dezembro do ano passado.

O torneio terá duas disputas por cinturão e também haverá lutas por casas, de acordo com o peso dos competidores, onde o vencedor de cada luta receberá troféu, enquanto o oponente receberá medalha de participação. A entrada para o torneio será 1kg de alimento não perecível.

O evento promovido pela Associação de Kickboxing de Ribeirão Pires, Serginho Team, conta com o apoio da Prefeitura