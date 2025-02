Programa Prontos pro Mundo seleciona 500 estudantes para intercâmbio

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) anunciou na terça-feira, dia 25, a seleção de 500 alunos para a segunda fase do programa Prontos pro Mundo. Essa iniciativa, promovida pelo Governo do Estado, tem como objetivo proporcionar intercâmbios a estudantes da rede pública em países de língua inglesa. O governador Tarcísio de Freitas foi o responsável por divulgar a lista, que inclui 18 estudantes da região do Alto Tietê.

Entre os selecionados está Gabriel Costa do Nascimento, um jovem de 16 anos oriundo de Poá, que irá embarcar para a Austrália. Estudante da Escola Estadual Bertha Correa e Castro da Rocha, Gabriel vive com sua irmã Nívea, que desde a morte de sua mãe o criou e desempenha um papel fundamental em sua vida. “Ela faz tudo por mim e nunca me obrigou a estudar, mas sei que essa oportunidade pode me ajudar a oferecer uma vida melhor para ela no futuro“, declarou o estudante sobre sua irmã.

A paixão de Gabriel pela língua inglesa e seu interesse por luta livre, especialmente pela WWE – uma modalidade frequentemente narrada em inglês – foram fatores que o motivaram ainda mais após a divulgação do programa. “O Prontos pro Mundo me deu um novo ânimo para estudar. Desde o ano passado, sou o primeiro a chegar e o último a sair da escola, evitando até passeios para me dedicar ao aprendizado”, revelou.

Outra estudante do Alto Tietê, Ana Carolina Miranda Garcia, residente em Suzano e aluna da Escola Estadual Professor David Jorge Curi, também foi contemplada e viajará para o Canadá. Ela expressou entusiasmo ao comentar sobre o apoio incondicional da família: “Eles estão torcendo muito por mim. Esta será a minha primeira viagem de avião”, afirmou.

Ana tem como objetivos aprimorar suas habilidades em inglês, aprofundar seus conhecimentos sobre a cultura canadense e fazer valer esta experiência em sua trajetória acadêmica futura. “Meu sonho é voltar ao Brasil e conseguir um emprego no exterior”, acrescentou Ana, que sonha em atuar nas áreas de tecnologia da informação ou como perita criminal. Ela também destacou seu desempenho em matemática, sendo medalhista de prata na Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais (Omasp) em 2024.

Os 500 novos selecionados se juntam aos 500 alunos escolhidos no ano anterior para as primeiras viagens do programa desde sua implementação. Até o momento, 332 estudantes já estão no exterior, enquanto os demais devem embarcar nos próximos meses. Anualmente, o programa pretende enviar 1.000 alunos para intercâmbios de três meses em destinos como Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido, com um total de 500 vagas disponíveis por semestre.

A Seduc-SP visa garantir que estudantes de todas as regiões do estado tenham acesso à experiência do intercâmbio. Dos 645 municípios paulistas, 318 possuem pelo menos um aluno que atendeu aos critérios exigidos pelo programa, incluindo frequência no curso preparatório de inglês e nas aulas regulares do Ensino Médio, aprovação na prova de inglês e bom desempenho nas notas bimestrais.