Governo de SP divulga lista com mais 500 estudantes selecionados para o Prontos pro Mundo

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou na tarde desta terça-feira (25) a lista dos 500 estudantes selecionados para a segunda etapa do programa Prontos pro Mundo, iniciativa do Governo do Estado que beneficia alunos da rede pública com viagens de intercâmbio a países de língua inglesa. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas.

Os novos 500 selecionados se somam aos 500 alunos classificados no ano passado para as primeiras viagens do programa desde o seu lançamento — 332 deles já estão em solo internacional e os demais devem viajar nos próximos meses. Anualmente, a Educação deve levar 1.000 alunos para estadias de três meses a países de língua inglesa, como Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido. São 500 a cada semestre. A lista de seleção está publicada no portal do programa, disponível clicando aqui.

A proposta da Seduc-SP é levar alunos de todas as regiões do estado para a viagem. Das 645 cidades do estado, em 318 delas há ao menos um aluno que cumpriu todos os requisitos de seleção, que incluem presença no curso preparatório de inglês e nas aulas regulares do Ensino Médio, aprovação na prova de inglês e boas notas no boletim bimestral.

O governador ligou para dois alunos para anunciar a seleção. Receberam a ligação o aluno Felipe Costa dos Santos, de Brodowski, Aline Soares dos Santos, moradora do Capão Redondo, na zona sul da capital, e Ana Lara dos Santos Leite, de Ipeúna, também no interior.

Felipe Costa dos Santos, de 15 anos de idade, está matriculado na Escola Estadual Coronel José Aleixo da Silva Passos. “Eu nunca tinha feito curso de inglês antes e, assim que começaram as aulas preparatórias do Prontos pro Mundo, entendi mais o idioma e tive mais segurança para falar em inglês. Vira e mexe, em casa, eu paro o que estou fazendo para aprender e dizer novas palavras. Meu sonho sempre foi ver a neve, espero que ele seja realizado”, conta. O aluno está entre os selecionados que viajarão para o Canadá.

Estudante da Escola Estadual Leopoldo Santana, na zona sul da capital, Aline estava ansiosa pela divulgação dos selecionados. “Sempre que possível, eu passava pela sala da coordenadora da escola para saber se a lista tinha saído. Essa é uma oportunidade única, destinada a poucos alunos e eu certamente não teria essa chance tão cedo. Ter sido selecionada é resultado do meu esforço, dedicação e compromisso com o Saresp, com as aulas de inglês preparatórias e com as provas de seleção do programa”, reconhece Aline. Na região do Capão Redondo, Aline mora com a mãe, Erika, que trabalha em um restaurante, com o pai, Fábio, que atua em um posto de gasolina e com o irmão Diogo, trabalhador da área de limpeza.

Ligação para a pizzaria

Ana Lara dos Santos Leite, de 15 anos de idade, moradora da cidade de Ipeúna, no interior do estado, estuda em tempo integral e, após as aulas, trabalha em uma pizzaria da cidade. Ela estava no trabalho quando recebeu a notícia de que vai participar do programa.

Ela é a primeira aluna do município localizado a 191 quilômetros da capital beneficiada pelo Prontos pro Mundo e tem viagem garantida para o Canadá. “Desde criança eu dizia à minha avó Sônia, que mora na Bahia, que gostaria de morar em outro país”, diz.

A adolescente tem treinado o idioma em casa enquanto assiste a desenhos infantis com o primo-irmão Kauã. Em Ipeúna, ela mora com os tios Adriana e Genildo e está matriculada na Escola Estadual Silvia Aparecida Bueno Ortolan, e trabalha à noite como atendente de uma pizzaria.

Na Escola Silvia, que agora tem Ana Lara como inspiração, o aprendizado de inglês tem se tornado meta entre todos os estudantes. O diretor da unidade, professor Jesiel Eliezer Zerbo, conta que a professora de língua inglesa Elen Daud, colocou 100% dos alunos para fazerem as aulas de inglês da plataforma Speak, da Secretaria da Educação, com direito a impressão dos certificados como incentivo à participação.

Na mesma escola, o professor de geografia, Gabriel Coimbra Duque, fez turmas para discussões de estudos sobre as aulas de inglês com os alunos selecionados para o curso de idiomas preparatório do Prontos pro Mundo.

“Hoje divulgamos os nomes desses 500 estudantes, que totalizam os 1.000 estudantes que viajarão em 2025. Essa é uma alegria muito grande, uma expectativa muito grande e um estímulo para os nossos alunos que viajam no ano que vem”, diz o secretário da Educação do estado de São Paulo, Renato Feder.

Feder destacou ainda o processo de seleção do programa. “O Prontos pro Mundo é uma lei estadual do governador Tarcísio que vai se perenizar, então todos os alunos do 9º ano das escolas estaduais têm que se concentrar no Saresp e depois, na 1ª série do Ensino Médio, estudar inglês para concorrer a uma das vagas do intercâmbio”, explicou o secretário sobre o processo de seleção.

‘Precisei melhorar minhas notas em educação física’

Na seleção do Prontos pro Mundo, o ranking de selecionados considera, inicialmente, um aluno por cada município e, após ocupadas as 318 vagas referentes às cidades que atendem aos requisitos do programa, as demais vagas são destinadas de acordo com a ordem de aprovação dos estudantes em todas as etapas. O selecionado da cidade de São Paulo nesta segunda etapa é o aluno Kauan Morais Silva, de 15 anos de idade, morador da zona leste.

Kauan estuda desde o 6º ano na Escola Estadual Professor Santos Amaro da Cruz, localizada no Jardim Colorado. Ter estudado durante todos os anos finais do Ensino Fundamental é uma das regras para que um aluno seja beneficiado pelo programa e Kauan esteve sempre em uma mesma escola.

O adolescente confessa que precisou se dedicar para conquistar um lugar na segunda etapa do Prontos pro Mundo depois que um “deslize” tirou o aluno da disputa das primeiras 500 vagas, anunciadas em 2024 para as viagens deste primeiro semestre. “Eu me considero um bom aluno, mas é preciso ter boas notas em todas as disciplinas. Me faltou ter uma boa nota em educação física, uma área que eu não me interessava tanto. Precisei me esforçar mais nessas aulas para estar entre os selecionados agora”, conta.

Kauan reconhece que as etapas de seleção do Prontos pro Mundo valorizaram os estudantes que se engajam e se interessam pelos estudos e destaca o incentivo de seus pais para que ele seja um bom aluno. “Meus pais vieram do nordeste e sabem como a educação faz falta”, conta ele. A mãe de Kauan, Zenilda, fez os anos iniciais do Ensino Fundamental e o pai, Damião, não concluiu a mesma etapa de escolarização.

No intercâmbio, Kauan ficará três meses no Canadá, onde cursará high school — etapa semelhante ao Ensino Médio. Ele diz que até o Prontos pro Mundo nunca imaginou que pudesse fazer intercâmbio, mas imaginava que um dia, quando adulto, pudesse morar em um dos países do norte do globo. Para isso, desde já está de olho em profissões que podem garantir um trabalho no exterior.