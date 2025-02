Governo de São Paulo autoriza abertura de concurso público para a Artesp

O governador Tarcísio de Freitas autorizou a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) a abrir concurso público para o preenchimento de 142 vagas para cargos de nível médio e superior. As contratações serão financiadas com recursos próprios da autarquia.

A autorização reflete as mudanças que estão sendo promovidas pelo Governo de São Paulo, com base na Lei Complementar nº 1.413/2024 e integra o plano SP na Direção Certa, que visa modernizar a administração pública e fortalecer a regulação e fiscalização dos serviços de transporte no estado, garantindo maior eficiência e qualidade aos cidadãos.

Serão 62 vagas para Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte I, que requer certificado de conclusão no ensino médio ou equivalente, com remuneração inicial de R$ R$ 3.944,00. Para nível superior serão 10 vagas para Analista de Suporte à Regulação de Transporte I e 70 para Especialista em Regulação de Transporte I. As remunerações iniciais variam de R$ 10.366,00 a R$ 12.070,00.

O último concurso realizado pela Artesp ocorreu em 2016, com a oferta de 161 vagas para diversos cargos de nível médio e superior. A organização do certame ficou por conta da Fundação Carlos Chagas, e as vagas foram distribuídas entre as cidades de São Paulo, Araraquara, Bauru e Campinas.

São Paulo São Todos na Direção Certa

Em 2024, a administração estadual trabalhou para trilhar um caminho que garante mais investimentos para gerar oportunidades, fomentar a prosperidade e garantir mais dignidade para as pessoas. O Governo de SP vem se tornando mais eficiente ao seguir as diretrizes do plano SP na Direção Certa, focado em medidas de equilíbrio fiscal e modernização do estado.

São Paulo atingiu maior marca dos últimos 25 anos em leilões, com recorde de R$ 340 bilhões em investimentos para escola, estradas, trilhos e saneamento desde o início da gestão. Destaque para a histórica desestatização da Sabesp, que antecipa em 4 anos a universalização de água e esgoto em benefício de milhões de paulista e para o TIC Campinas, que após 20 anos de espera está se tornando realidade. Na saúde, foram em média 3,2 mil cirurgias diárias, com redução na espera em até 82,6% para especialidades como reparadora de mamas e do aparelho circulatório. A educação facilitou a entrada dos estudantes no ensino superior com 30 mil vagas no Provão Paulista.

Na segurança, o efetivo foi reforçado com 7,8 mil novos policiais em 2024, maior crescimento dos últimos 14 anos. O movimento SP Por Todas integrou políticas públicas para saúde, segurança e independência da mulher pela 1ª vez. O Casa Paulista, maior programa habitacional de SP, entregou mais de 50 mil casas. Com o apoio do Governo de São Paulo, o agro paulista se consolidou como o maior exportador do Brasil e liberou cerca de meio bilhão em crédito.

O Metrô da capital atingiu o maior investimento em 50 anos com quatro obras de construção e expansão simultâneas. No Desenvolvimento Social, o Bom Prato serviu 3,2 milhões de refeições por mês, com abertura de 20 novas unidades. O turismo recebeu o maior aporte em créditos do país: R$ 2 bilhões. E na Cultura, destaque para o CULTSP PRO, maior programa de formação e qualificação voltado ao setor cultural do Brasil, o maior programa de formação e qualificação do setor cultural e criativo do país.