Programa Caminhando Bem aumenta em 67% número de participantes

Esporte combina com lazer que combina com saúde e qualidade de vida, certo? Graças ao programa Caminhando Bem, da Prefeitura de Diadema, isso nunca foi tão verdadeiro no município. A ideia da iniciativa é incentivar que a população ocupe espaços públicos para realizar, com o apoio dos professores da Secretaria de Esporte e Lazer, atividades esportivas e lúdicas, além de encontros e eventos com dicas para uma vida e alimentação mais saudáveis.

E o programa é um grande sucesso, como explica Francisco Lisboa Jr., coordenador do Caminhando Bem. Segundo ele, o número de pessoas beneficiadas passou de 300, em 2021, para mais de 500, atualmente. Também aumentou o número de locais em que ocorrem as aulas. De 14, em 2021, para os atuais 20: sete praças, sete parques, três campos de futebol, uma quadra coberta, um espaço aberto próximo à UBS Parque Reid e no estádio do time do Água Santa, embaixo da arquibancada.

Algumas das atividades que são realizadas nesses locais são caminhadas, exercícios para fortalecimento, equilíbrio, agilidade, coordenação, ritmo, resistência cardiovascular e para incrementar o domínio cognitivo. Além de atividades recreativas, de relaxamento e respiratórias.

“Entendemos que qualidade de vida envolve também uma boa socialização. Por isso que em cada núcleo realizamos festas, passeios e intercâmbios. Com o tempo, os participantes acabam estabelecendo relações de amizade e confiança, o que reforça os laços de toda a comunidade”, afirma Francisco.

Ao lado disso, e dentro desse conceito de saúde integral das pessoas, a Secretaria de Esporte e Lazer firmou parceria com o Programa de Educação Alimentar e Nutricional de Diadema (PEAND), instância vinculada à Secretaria de Segurança Alimentar, para promover entre os participantes do Caminhando Bem rodas de conversa, oficinas e visitas às hortas comunitárias. Tudo com o objetivo de fazer com que as pessoas adotem hábitos alimentares saudáveis.

Academias ao ar livre

Para reforçar ainda mais essa apropriação dos espaços públicos pela comunidade, a Prefeitura instalou, desde 2021, 24 academias ao ar livre em praças, parques e outras localidades. Nesses locais, os alunos do Caminhando Bem e toda a população podem realizar diversas modalidades de exercícios.

“Esse tipo de equipamento acaba funcionando como um incentivo a mais para que as famílias não fiquem paradas em nossa cidade, mas busquem opções para uma vida mais ativa e saudável”, afirma o Secretário de Esporte e Lazer, Adilson Souza.

“Nesse sentido, o Caminhado Bem e outros programas da Prefeitura incentivam, além do esporte, a necessidade de se inserir na comunidade com hábitos mais saudáveis e prazerosos”, completa Adilson.



Crédito:Igor Andrade Cotrim

Crédito:Igor Andrade Cotrim