São Caetano lança edital para credenciamento de arte-educadores em programa cultural

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio das secretarias municipais de Cultura (Secult) e de Educação (Seeduc), publicou no Diário Oficial do município desta segunda-feira (10/3), o Edital nº 4/2025, de credenciamento de profissionais interessados em prestar ações culturais nas escolas municipais de ensino fundamental, de acordo com o programa “Aprender Mais”. As inscrições já estão abertas e vão até 24 de março. A participação é gratuita.

Poderão participar pessoas físicas ou jurídicas com registro, formação ou experiência comprovada na área cultural e pedagógica (veja condições no Edital). As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de maneira on-line, por meio de formulário disponibilizado no endereço https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/secult, com o preenchimento completo das informações requeridas. Para realizar a candidatura, é preciso fazer o cadastro prévio no sítio eletrônico. A inscrição somente será efetivada com a geração de número de protocolo e com a documentação de acordo com os padrões exigidos.

São disponibilizadas 20 vagas para arte-educadores. Os contratados receberão salário mensal de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), pelo período de até 10 meses do ano, mediante carga horária de 16 horas semanais.

As aulas ocorrerão nas escolas municipais, conforme calendário letivo do município. As propostas deverão ser direcionadas prioritariamente para as seguintes áreas: artes cênicas (4 vagas), atividades rítmicas (exemplos: dança urbana, jazz, ballet clássico – 7 vagas) música (como canto e coral, musicalização – 7 vagas) e práticas integrativas (exemplo: yoga – 2 vagas).

A proposta é oferecer a iniciação artística em diversas linguagens de forma integrada, alinhada aos processos contemporâneos de criação e em diálogo com o contexto social e a realidade local. As ações terão por público prioritário alunos do ensino fundamental e, pontualmente, linguagens específicas voltadas para o público jovem, visando o estímulo, a valorização e a formação artística, cultural e cidadã. Além disso, o projeto contribui para o desenvolvimento da economia criativa.

Confira todas as condições de participação, bem como o cronograma e formulários anexos no Edital. Outras informações podem ser obtidas por telefone: (11) 4233-8910 ou e-mail [email protected].

Atente-se ao cronograma, acompanhando todas as etapas da chamada pública também pelo Diário Oficial do município ou canais oficiais da Secult:

Portal de Inscrições: https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/secult/Portal

Programa Aprender Mais

A Secretaria de Educação de São Caetano do Sul implementou, por meio da Lei nº 6.256/2025, o programa Aprender Mais nas escolas municipais de ensino fundamental, com o objetivo de expandir, de forma qualitativa, o tempo de permanência dos estudantes nas unidades escolares, por meio da vivência de situações que contribuam para a formação integral, abrangendo as dimensões física, intelectual, emocional, social e cultural. Em parceria com a Secretaria da Cultura, promove a interação entre arte-educadores nas escolas, tendo como princípios a ludicidade, a experimentação, o processo criativo, as temporalidades, a Inter linguagem e o sentimento de pertencimento.