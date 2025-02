Santo André oferece cursos de arte gratuitos para crianças e adolescentes

A Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron Feldman, em Santo André, está com inscrições abertas até 9 de março para cursos de arte voltados para crianças e adolescentes. Estão disponíveis 120 vagas para crianças com idade entre 5 e 12 anos e adolescentes entre 13 e 16 anos. As inscrições são online e gratuitas e as aulas são presenciais para todas as faixas etárias. O link para inscrições é https://bit.ly/EMIA2025

Nos cursos para crianças são propostas atividades artísticas lúdicas e de sensibilização, num processo que valoriza tanto a expressão individual quanto estimula a realização de processos coletivos. São aulas de artes realizadas de forma integrada, com mais de uma linguagem sendo abordada durante as aulas.

As linguagens desenvolvidas, distribuídas por faixa etária, são divididas nos Módulos de Iniciação Artística (MIAs), e contam com até quatro artistas educadores diferentes interagindo simultaneamente ou sucessivamente em uma mesma turma.

Para as crianças menores, de 5 ou 6 anos de idade, a escola oferece o MIA 0, com encontros às quintas-feiras, das 8h30 às 11h15, ou das 14h às 16h45, com atividades voltadas para o teatro e a música.

As crianças de 7 a 9 anos participam do MIA 1 e têm atividades integradas de dança, artes visuais, teatro e música. Os encontros acontecem duas vezes por semana, às quartas e às sextas, com opção de turmas das 8h30 às 11h15 e das 14h às 16h45.

Os alunos com idades entre 10 e 12 anos formam o MIA 2. Os encontros, também às quartas-feiras e sextas-feiras, abordam dança, artes visuais, teatro e música. Também há opção de turmas das 8h30 às 11h15 e das 14h às 16h45.

Já os adolescentes, com idade entre 13 e 16 anos, que participam do MIA 3, podem optar por apenas uma linguagem: teatro, música ou artes visuais. Serão três turmas aos sábados, no período da manhã, das 9h às 12h.

Nas turmas em que o número de inscritos ultrapassar o número de vagas oferecidas, será realizado sorteio aberto ao público.

Emia – A Emia Aron Feldman foi criada em 1990 com a proposta artística e pedagógica para que crianças e adolescentes tenham acesso a práticas artísticas integradas, estimulando a criatividade, o convívio, a expressão e a linguagem poética, através de oficinas, exposições, apresentações, entre outros. É uma escola de portas abertas a todos os interessados no contato com a arte.

A Emia Aron Feldman está instalada em um casarão do Parque Regional da Criança, cenário perfeito para um mergulho na formação em artes em seu potente caráter inicial.

Serviço

Cursos da Emia Aron Feldman

Inscrições disponíveis até 17 de março no link: https://bit.ly/EMIA2025

Endereço: Avenida Itamarati, 536 – Parque Jaçatuba (dentro do Parque Regional da Criança – Palhaço Estremilique)

Telefone: 4476-7437

Os cursos oferecidos são:

5 e 6 anos – 5ª feira – 8h30 às 11h15 ou das 14h às 16h45

Teatro e música – MIA 0

7, 8 e 9 anos – 4ª e 6ª feira – 8h30 às 11h15 ou 14h às 16h45

Dança, artes visuais, teatro e música – MIA 1

10, 11 e 12 anos – 4ª e 6ª feira – 8h30 às 11h15 ou 14h às 16h45

Dança, artes visuais, teatro e música – MIA 2

13, 14, 15 e 16 anos – sábado – 9h às 12h

Artes visuais ou teatro ou música – MIA 3