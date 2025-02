Atividades culturais no Carnaval fortalecem aprendizado e coletividade

Atividades culturais na infância e adolescência são fundamentais para o desenvolvimento das crianças, aponta uma pesquisa aplicada pelo Observatório da Fundação Itaú em parceria com o Datafolha. O estudo revela que nove em cada 10 pais de filhos até 18 anos consideram essa prática essencial. Além disso, 93% dos entrevistados afirmam que a exposição a atividades culturais contribuem para aumentar o interesse dos filhos pela escola, enquanto 94% acreditam que elas melhoram o desempenho escolar. Entre essas atividades estão as vinculadas ao Carnaval, uma das manifestações culturais mais populares do Brasil.

Professor de música no Colégio Lourenço Castanho, Renato Epstein chama a atenção para a importância da música nas ações culturais, o que não está conectado apenas às atividades carnavalescas, mas também a outras expressões, como dança, artes visuais, teatro, literatura e história, e de diferentes maneiras. “Ocorre através dos movimentos corporais, da criação de fantasias e adereços carnavalescos, da narrativa através da música e das alegorias, ou até mesmo por meio do estudo das letras das canções, buscando se relacionar com as memórias de nossa história, das tradições e das lutas travadas na construção dessa identidade cultural”, explica.

Ele também ressalta que a interação entre expressões como música e dança convida à participação. “Os alunos que se envolvem com as propostas apresentadas geralmente se tornam mais motivados em outros projetos e estabelecem uma conexão mais forte com a própria escola. Além disso, há um claro desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, já que eles são incentivados a trabalhar em grupo e a fortalecer o senso de equipe”, explica Renato, destacando que isso estimula, ainda, a confiança dos alunos, autoestima e valorização da identidade cultural.

Atividades carnavalescas

O professor destaca que, especialmente no Carnaval, a prática musical em grupo fortalece a coletividade e a união, valores essenciais para agremiações, escolas de samba e comunidades nesta época do ano. No Colégio Lourenço Castanho, um exemplo dessa vivência será a banda de marchinhas de 2025, com repertório escolhido e executado por professores, além de oficinas livres de percussão.

“Com isso, há o desenvolvimento da expressividade do aluno, contribuindo com a criação de composições e novos arranjos para músicas típicas desta grande festa. Entrar em contato com os ritmos tradicionais do Carnaval, como o frevo, maracatu, samba, marchinhas, ajuda o aluno a reconhecer a importância da diversidade cultural e a valorizar nossa herança e identidade”, conclui.