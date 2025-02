Inscrições para oficinas do Programa Aprender Mais vão até segunda-feira em São Caetano

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria de Educação, finalizou na primeira semana de fevereiro a pesquisa com famílias de alunos da rede municipal para identificar a demanda pelas Oficinas Extracurriculares a serem frequentadas pelos estudantes do município no contraturno. A etapa de inscrição das oficinas do Programa Aprender Mais está aberta e vai até segunda-feira (24/2).

Com os dados da pesquisa em mãos, a Secretaria de Educação e diretores das escolas iniciaram a construção da grade das oficinas, utilizando professores da rede municipal. Cada escola definiu as oficinas dentro das diretrizes do Programa Aprender Mais – temática de meio ambiente, economia, saúde, arte e diversidade cultural, ciência e tecnologia, práticas corporais e projetos especiais.

Tornar facultativa a participação de oficinas extracurriculares, no contraturno da educação regular, é um dos pilares do Programa Aprender Mais e uma demanda de mães e pais de estudantes na cidade. Outra diretriz da ação envolve justamente as famílias no processo de escolha das atividades dos filhos. Essa ação engloba somente escolas de meio período – as de ensino integral regular permanecem com a programação existente.

O levantamento foi aberto no mês passado para mapear o número de famílias que optariam pela adesão às oficinas ofertadas, e 63,9% responderam que preferem que seus filhos sigam com atividades no contraturno escolar – 36,1% avisaram que vão retirar as crianças ao término da grade curricular regular.

Cada unidade escolar disponibilizou um formulário de inscrição para as oficinas extracurriculares oferecidas, que ficarão disponíveis até segunda-feira – as inscrições precisam ser feitas pelos responsáveis dos alunos.

A quantidade de vagas disponíveis para cada atividade será limitada, exatamente para garantir a qualidade das aulas oferecidas. Cada turma será formada por, no mínimo, dez alunos.