São Caetano investe R$ 4,1 milhões em material escolar e uniformes

As aulas nas escolas municipais de São Caetano do Sul foram retomadas dia 11 de fevereiro, e, quase 15 dias após a volta às aulas, o ABCdoABC fez um compilado de informações sobre a situação de cada município da região.

São Caetano, por exemplo, para este ano de 2025, investiu R$ 4,1 milhões para a compra de kits de material escolar e uniformes.

De acordo com a Prefeitura, a compra é feita pelo aplicativo Kit Escolar São Caetano, assim, a Municipalidade disponibiliza o crédito para que a família do aluno escolha um bazar ou uma papelaria, de sua preferência na cidade, para adquiri-los, e o mesmo se aplica ao uniforme escolar.

Assim, a responsável por ostentar nota 5,8, em índice que varia de 0 a 10, atribuída pelo Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e referente ao ano de 2023, no indicador criado pelo Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, São Caetano do Sul traz também em seu histórico de 2023, em menção à aprovação dos estudantes um índice de 0,99, o que significa que a cada 100 alunos, apenas um é reprovado.

Diante desses números e com área territorial de 15,3 quilômetros quadrados e cerca de 165.655 habitantes, de acordo com o Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) de 2022, a cidade conta com 46 escolas de Educação Infantil, 19 de Ensino Fundamental e 1 de Ensino Médio, totalizando 67 escolas municipais, todas em funcionamento.

Entre as unidades educacionais municipais, a cidade conta no Fundamental I, que são dos anos iniciais, com nove escolas de meio período e nove de período integral, já no módulo Fundamental II, referente aos anos finais, todas as unidades são de meio período.

Aulas foram retomadas no último dia 11 e, ao todo, as escolas municipais contam com 14.230 estudantes

Crédito: Eric Romero/PMSCS

A Prefeitura informou também o número de alunos matriculados em cada módulo, assim, no Fundamental I são 6.641 alunos, já no Fundamental II, o total de estudantes é de 5.796 e no Ensino Médio, o antigo colegial, são 1.793 discentes, totalizando 14.230 ocupantes das cadeiras escolares.

De acordo com a Administração Municipal, não há fila de espera para ingresso à Educação da cidade.

Agora é a vez dos pequeninos

No mesmo material, o ABCdoABC pediu informações sobre as creches municipais e, prontamente, a Prefeitura informou que o Município conta com 47 unidades e um total de 5.412 crianças matriculadas, o que representa 100% das famílias que precisam deste tipo de serviço público contempladas.

Valores dos kits de material escolar e uniformes disponíveis

A Municipalidade informou, também, que os dois auxílios já foram creditados, porém, existe um prazo para que os pais adquiram esses itens, contudo, ainda não foi estipulada a data final.

E a Prefeitura de São Caetano concluiu o conteúdo reiterando seu compromisso com a Educação dos munícipes.

“A Educação é prioridade para a Prefeitura de São Caetano do Sul. Tanto que já no primeiro mês do ano um pacote de projetos envolvendo ações educacionais foi enviado para a Câmara Municipal, com o objetivo de dar celeridade ao planejamento de tornar a Educação de São Caetano como referência no Brasil. O Programa Aprender Mais, lançado neste ano, é um dos pilares desse planejamento e, dentre várias ações, permitiu que o Ensino Integral seja facultativo”, explicou o comunicado enviado ao ABCdoABC.

E a nota foi finalizada indicando as próximas ações e o que já foi feito em relação a professores e a participação da população na Educação.

“Também possibilitou que as famílias pudessem opinar a respeito do andamento da condução do setor na cidade. A valorização do docente, com depósito do abono, adiantando a parcela de fevereiro, e revisão do piso salarial pago aos professores também integra as ações da Prefeitura. Já foram iniciadas as inscrições para o Renda Educação e o Renda Educação Especial. As inscrições para bolsas de estudos do Instituto Mauá de Tecnologia já estão sendo analisadas. Haverá inscrições para bolsas de estudos da USCS e Auxílio Transporte Escolar”, finalizou o comunicado.