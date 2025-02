São Caetano se prepara para volta às aulas nesta segunda-feira (10)

São Caetano do Sul está preparada para a volta às aulas nesta segunda-feira (10/2) dos 21 mil alunos matriculados na rede municipal. Nesta semana, reuniões preparatórias foram realizadas, reparos estruturais nas escolas foram feitos e as últimas diretrizes foram repassadas para acolher os estudantes com o objetivo de fazer a Educação da cidade ser protagonista nacional.

Na segunda-feira (3/2), o secretário de Educação, Fabiano Augusto João, recepcionou diretores e diretoras das escolas municipais no Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação) Dra. Zilda Arns para dialogar a respeito do ano letivo e das alterações na secretaria. “Vamos priorizar muito as relações humanas, o contato, as interações”, disse o secretário às diretoras.

Os preparativos também envolveram capacitação das merendeiras, um diálogo com professoras e professores da rede e trabalho integrado com a Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) para segurança viária ao redor das 67 unidades escolares de São Caetano.

Com o lema Educação que Acolhe, Escolhas que Transformam, o planejamento educacional de São Caetano começou a ser colocado em prática já nos primeiros dias do ano, com o envio, por parte do prefeito Tite Campanella, de projetos de lei para reestruturar alguns pontos, como tornar facultativo o Ensino Integral (a família escolhe se o aluno continua além da carga horária designada), reorganizar a jornada de trabalho dos professores (em especial no horário de trabalho pedagógico) e acelerar o pagamento do abono.

CELULARES

Outro assunto debatido é a aplicação das legislações federal e estadual que proíbem a utilização de celulares e similares dentro do ambiente escolar. São Caetano editou a instrução normativa 3/2025, que aponta que a cidade vai seguir a Lei Federal nº 15.100/25, e encaminhou aos pais de alunos comunicado oficial a respeito do tema.

O município estabeleceu a proibição da utilização de celulares e demais dispositivos eletrônicos, como tablets, relógios inteligentes, entre outros, pelos alunos durante o período de permanência na escola, incluindo as aulas, intervalos, almoço e atividades extracurriculares.

Os estudantes que optarem por levar seus celulares e outros dispositivos eletrônicos para as escolas deverão deixá-los armazenados, de forma segura, sem a possibilidade de acessá-los durante o período de aulas e demais atividades, assumindo a responsabilidade por eventual extravio ou dano. Os canais de comunicação das famílias serão exclusivamente com as unidades escolares.