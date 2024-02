Programa ‘Agora a Casa é Sua’ entrega de mais 1800 Certidões de Matrícula em Rio Grande da Serra

No último sábado, dia 24, o Programa de Regularização Fundiária ‘Agora a Casa é Sua’, promovido pela Prefeitura de Rio Grande da Serra, alcançou mais uma etapa significativa. Desta vez, o evento ocorreu na Avenida Espírito Santo, no bairro Santa Tereza, e concentrou-se na entrega das Certidões de Matrícula referentes às quadras 16 a 40.

A expectativa era de que aproximadamente 800 certidões fossem distribuídas durante o evento, contribuindo para um total de 1800 documentos entregues, conforme anunciado anteriormente pela administração municipal.

A cerimônia contou com a presença de membros da Prefeitura, incluindo a Prefeita Penha Fumagalli, os vereadores Israel Mendonça, Marcelo Cabeleireiro, Marcos Costa, o Presidente da Câmara Claudinho Monteiro, a vereadora Leda Xavier e o Vereador Zé Carlos, que prestigiaram o evento e celebraram essa conquista junto à comunidade.

O Secretário de Verde e Meio Ambiente, Vinícius Amante, destacou o árduo trabalho realizado para alcançar esse resultado: “O sucesso desta entrega é resultado do empenho de toda a equipe da nossa secretaria. Agradeço à Prefeita Penha por nos conceder total liberdade para trabalhar e por cobrar resultados que beneficiem diretamente nossa população.”

Durante seu discurso, a Prefeita Penha emocionou-se ao lembrar a importância das Certidões de Matrícula no processo de Regularização Fundiária, compartilhando uma história marcante: “Durante o primeiro evento no Santa Tereza, lembro-me da Dona Cris, uma amiga que me emocionou profundamente. Enquanto segurava sua certidão, ela disse: ‘Penha, muito obrigada, de coração. Agora a casa é minha e ninguém nunca mais vai poder me tirar de lá’. Isso resume o significado do ‘Agora a Casa é Sua’: dignidade para nossa população. Esta é mais uma conquista fundamental para nosso povo, e me enche de alegria poder entregar não só aqui no Santa Tereza, mas também na Vila Lavinia. Temos ainda mais 11 núcleos para atender.”