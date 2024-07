Profissionais da Educação de Ribeirão Pires são treinados para operar sistema da biblioteca digital

Profissionais da Educação de Ribeirão Pires participaram de treinamento para operar o sistema da biblioteca digital, que dá acesso a milhares de exemplares de livros de forma gratuita e que estará disponível aos munícipes nos próximos dias.

Elaborado pelos profissionais da Tocalivros, o conteúdo do treinamento foi voltado a como operar o sistema, atuando como administrador e até mesmo como usuário da biblioteca. O curso ainda mostrou como são realizados os acessos aos volumes digitais e às edições de audiobooks, que também fazem parte arquivo literário.

Ribeirão Pires começou a implementação da biblioteca digital com a aquisição de 15 computadores que equiparão espaço físico e que poderão ser acessados pelos moradores da Estância. O local também conta com uma lousa digital.

O sistema garante acesso por computadores, notebook e até mesmo por smartphones, 24 horas e pelos sete dias da semana. Há também possibilidade de acesso multiusuário simultâneo, com toda comunidade acessando o mesmo conteúdo ao mesmo tempo, por exemplo.

O sistema contará com no mínimo 30 mil e-books para acesso e também 3 mil audiolivros, no mínimo. Dentre as editoras, haverá publicações do Grupo Record, Novo Século, Editora Melhoramentos, Harpers Collins e Sextante, por exemplo. O banco de dados contará com, no mínimo, 30 publicadoras.