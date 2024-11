Produção textual e raciocínio algébrico dão tom em mais uma formação do PAR

Professores dos 1º e 2º anos da rede municipal de Ribeirão Pires participaram de mais um encontro do PAR (Programa de Alfabetização Responsável), em que receberam conteúdo específico de produção textual e raciocínio algébrico. A formação ocorreu no prédio da Secretaria de Educação, nas partes da manhã e da tarde.

Os cursos do Programa de Alfabetização Responsável, fruto de parceria com o SESI (Serviço Social da Indústria), tem como objetivo dar opções pedagógicas para que os professores possam passar conteúdo da melhor maneira possível para os estudantes dentro de sala de aula.

“A formação tem esse viés de mostrar alternativas para que os professores possam trabalhar com seus conteúdos. O PAR é um dos caminhos para que os educadores possam refletir sobre seu fazer pedagógico e encontrar os melhores caminhos para realizar uma atividade com seus educandos. Além disso, no curso, os professores podem sempre conversar entre si e estabelecer uma troca de experiências genuína”, declarou Juliana da Silva Trancolin, responsável pelo curso.

Durante a atividade, além de roda de conversa, os educadores puderam saber um pouco mais sobre as cantigas, textos de memória, gêneros textuais e estabelecer que o educando tem que lidar com a criação autônoma de conteúdo, principalmente textual.

Formação – Na sexta-feira (8), haverá outra formação do PAR, desta vez com professores especializados em alfabetização. Os educadores debaterão as melhores estratégias para elaborar atividades diferenciadas para aplicar com alunos e alunas da rede municipal.