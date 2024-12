Procon Santo André dá dicas para as compras de Natal

Com as festas de fim de ano os consumidores devem estar atentos em como proceder em casos de compras virtuais e nas lojas físicas, bem como identificar as melhores promoções e formas de pagamento. Por isso, o Procon Santo André elaborou dicas importantes para não errar na hora de comprar os presentes.

“Precisamos refletir e tomar consciência dos nossos hábitos consumistas, sobre as reais necessidades e as consequências que eles podem causar. Então, verificar a real necessidade da aquisição de um produto é característica importante que reflete diretamente no consumo consciente”, destaca a diretora do Procon Santo André, Doroti Gomes Cavalini.

“Fazer a planilha de gastos, verificar aquilo que você recebe e o que de fato gasta. Se você está precisando de fato adquirir aquele produto ou se você pode esperar outro momento. Isso tudo é educação financeira. Em resumo, o consumidor não pode gastar mais do que ganha”, reforça.

Compras virtuais

Comprar com antecedência é aconselhável para evitar frustrações com presentes não entregues na data.

O consumidor também deve ficar atento a golpes, que normalmente acontecem por atração aos preços anunciados e esses preços costumam ser muito abaixo do preço de mercado.

Não clicar em links que são encaminhados pelas redes sociais é uma outra maneira de evitar cair em fraudes. Isso porque ofertas que são encaminhadas pelos links possibilitam a abertura de uma página que pode não ser a página oficial.

Caso o consumidor tenha interesse em fazer uma compra pelo comércio eletrônico, este deve baixar o aplicativo da empresa no seu celular ou digitar o endereço eletrônico oficial da empresa.

Outra dica é ficar de olho nas formas de pagamento. “Caso a opção dada seja apenas Pix, transferência ou boleto bancário, recomendamos que não seja feita a compra. Procure empresas que oferecem como forma de pagamento os cartões de crédito e de débito. Porque, através desses cartões das instituições bancárias é possível ter acesso mais fácil ao fornecedor, caso aconteça algum problema nessa compra”, orienta a diretora do Procon Santo André.

A demora na entrega de um produto é mais um problema que pode acontecer. “Imprima, fotografe, faça print da tela do computador, documente qual é o prazo de entrega do produto combinado com a empresa. Porque se ela não entregar o produto dentro do prazo, o consumidor tem direito, inclusive, a rescindir o contrato e ter o seu dinheiro de volta”, enfatiza.

Compras em lojas físicas

Escolhido o presente, é hora de pesquisar preços, pois é possível encontrar grandes diferenças entre os estabelecimentos.

No caso de compras feitas pessoalmente nas lojas, o Procon orienta que o consumidor se informe corretamente sobre as condições de pagamento, como preço à vista e a prazo, número de parcelas e taxas de juros mensal e anual. Sempre é possível negociar descontos, principalmente para pagamento à vista.

É importante ainda conhecer o produto que se pretende comprar, assim, ao adquirir um eletroeletrônico, por exemplo, é bom testá-lo na própria loja se for possível, para conferir se ele está funcionando corretamente. É importante também verificar se o manual de instruções está em português e se o certificado de garantia e a nota fiscal acompanham a mercadoria.

É preciso observar ainda as embalagens dos produtos, que devem ter todas as informações em português. Alimentos e cosméticos devem apresentar, entre outros, dados como registro no órgão competente, prazo de validade, composição, volume ou quantidade, o fabricante ou importador.

Para compras de roupas e calçados é importante verificar com o vendedor a possibilidade de troca caso o presente não sirva ou não agrade. O Código de Defesa do Consumidor só garante a troca se o produto apresentar defeito e, ainda assim, depois de ser enviado para a assistência técnica e não houver solução em até 30 dias. Para evitar transtornos, conheça a política de troca do estabelecimento comercial.