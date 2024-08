Procon Móvel atende munícipes na Rua Coronel Oliveira Lima nesta sexta

Na próxima sexta-feira (9), das 9h às 16h, a Rua Coronel Oliveira Lima receberá mais uma edição do Procon Móvel. A ação do Procon Santo André, em parceria com a Fundação Procon-SP, tem como objetivo orientar o público, tirar dúvidas e entregar material explicativo sobre direitos dos consumidores.

Além de ações como essa, os consumidores podem ser atendidos na sede do Procon. Em caso de dúvidas, orientações, denúncias e reclamações, os atendimentos presenciais são realizados de segunda a sexta, das 8h às 16h, mediante agendamento pelo link http://www.santoandre.sp.gov.br/agendamento.

O Procon Santo André realiza ainda atendimentos on-line, que devem ser encaminhados para o e-mail [email protected].

Para mais informações, os consumidores podem ligar para o Procon pelo número 3356-9200.

Serviço

Procon Móvel atende em Santo André

Endereço: Calçadão da rua Coronel Oliveira Lima (Largo da Estátua) – Centro

Data: 9/8/24 (sexta-feira)

Horário: 9h às 16h