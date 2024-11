Procon Diadema alerta para golpes em vendas online

Com a proximidade da Black Friday (29/11), a quantidade de ofertas e promoções aumentam e os consumidores precisam estar mais atentos para não cair em golpes ou terem prejuízo durante as compras. Por isso, o PROCON Diadema orienta sobre os cuidados a serem adotados nesse período.

Para a coordenadora do serviço municipal, Luciana Menezes, é importante verificar a reputação ou confiabilidade da loja virtual. “Verifique se há canais de atendimento ao cliente e como funcionam. Além disso, desconfie de produtos com descontos exorbitantes, como aqueles de 90% off, que podem indicar se tratar de golpes”, explica. A Fundação Procon disponibiliza uma lista de sites que devem ser evitados por não serem seguros.

Outra orientação está relacionada ao tipo de pagamento. “Prefira pagar com cartão de crédito, que é mais seguro e permite rastrear a compra. Além disso, use cartões temporários (aqueles que permitem uma única compra e, por isso, não podem ser hackeados) e evite salvar dados em sites”, alerta Luciana.

Os consumidores também precisam estar atentos aos phishing, crimes cibernéticos para ter informações pessoais de forma ilegal. “A prática consiste em enganar as vitimas para obter números de documentos, senhas e dados bancários, e usá-las em golpes financeiros e/ou empresas que oferecem refinanciamento de empréstimo consignado, principalmente para idosos”, esclarece a advogada. “É comum, nessa situação, que haja modificação no contrato do empréstimo com acréscimo de mais parcelas e aumento do valor mensal a ser pago”, completa. Assim, desconfie de mensagens e emails que peçam dados pessoais e não clique em links suspeitos.

Estratégia de compra

Entre as dicas para aproveitar as ofertas estão: definir um valor máximo para compras; pesquisar tipo de produto, valores, frete e formas de pagamento na empresa fornecedora e em lojas concorrentes; checar se a empresa possui reclamações; além de salvar os documentos da promoção e da transação, caso precise exigir o cumprimento da oferta.

Direito

As dúvidas sobre relações de consumo e o Código de Defesa do Consumidor (CDC) podem ser esclarecidas no Procon Diadema. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para ser atendido, é preciso ser morador da cidade ou funcionário da Prefeitura do município.

Serviço:

Procon Diadema / Escola Municipal de Educação para o Consumo

Avenida Sete de Setembro, 400 – Centro de Diadema.

Telefones: 4053 7200 / 7204 / 7205 e 7207.

Email: [email protected]