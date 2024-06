Processo Seletivo, Copa SEJEL de Futsal e mais destaques de Rio Grande da Serra

Retomada das obras da Rodoviária!

Vem aí! 2ª Copa SEJEL Adulto de Futsal

Veja as datas a seguir:

Arbitral: 18 de junho às 19h30

Início do Campeonato: 21 de junho

Mais informações:

Secretaria de Esporte e Lazer

Tel: (11) 2770 – 0178

Processo Seletivo – Edital n° 02/2024

A Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra abre a partir de 03/06, Inscrições para o Processo Seletivo Edital n° 02/2024 via Internet, no site do INSTITUTO MAIS (https://www.institutomais.org.br/Concursos/Detalhe/10568)

Inscrições: Período de 03 de junho a 04 de julho de 2024, iniciando-se às 10h00, do dia 03 de junho de 2024, e encerrando-se, impreterivelmente, às 17h00 do dia 04 de julho de 2024, observado o Horário Oficial de Brasília/DF.

Confira o Edital: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTAxNjY3

Vagas:

Agente de Combate às endemias

Supervisor de agente de combate às endemias

