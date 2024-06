Primeira semana da 40ª Festa Junina da Comunidade Nossa Senhora Aparecida encanta Ribeirão Pires

Forró do Vital e o repertório eclético da Banda Soul High animaram o primeiro final de semana da 40ª Junina da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, realizada neste fim de semana (dias 8 e 9). Realizada na Estrada do Sapopemba, nº 7500, a festa, organizada pela Paróquia de Nossa Senhora Aparecida com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, continua neste final de semana (dias 15 e 16 de junho), das 18h às 22h.

O Padre Clemilson, organizador da festa, destacou a importância da entrada solidária: “É uma maneira de nos divertirmos e ao mesmo tempo ajudar quem mais precisa.” As doações arrecadadas serão distribuídas para famílias carentes e instituições que cuidam de animais, reforçando o espírito comunitário e solidário do evento.

A comunidade pode desfrutar de comidas típicas como pamonha, milho cozido, quentão e diversos doces, além de participar de brincadeiras tradicionais e assistir à famosa dança da quadrilha. Lembrando que a festividade conta com entrada solidária, a doação de 1 kg de alimento não-perecível ou 1 kg de ração para Pet.