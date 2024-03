Primeira Procissão Regional de Ribeirão Pires celebra a Paixão de Cristo com quadros vivos

Nesta Sexta-feira Santa (29), Ribeirão Pires se prepara para uma comovente celebração da Paixão de Cristo com a Primeira Procissão Regional, marcada para iniciar às 18h. Partindo da Vila do Doce em direção ao Mirante São José, o evento, que contará com Quadros Vivos – Encenações da Paixão de Cristo – ao longo do percurso, fortalece o Circuito Religioso local, promovendo a valorização da cultura e do turismo na região.

A Sexta-feira da Paixão é um feriado religioso de grande importância para o cristianismo, marcado por tradições como o jejum parcial e a abstinência de carne vermelha. Em meio a essas práticas, a Procissão Regional de Ribeirão Pires surge como uma oportunidade para os fiéis vivenciarem de forma mais intensa os ensinamentos e a mensagem da Páscoa.

Organizada pelas Paróquias locais com o apoio da Prefeitura, a Procissão partirá da Vila do Doce, localizada na Rua Boa Vista, e seguirá até o Mirante São José, na Rua Zulmira Della Ricca. Durante o percurso, os participantes terão a oportunidade de contemplar Quadros Vivos que retratam momentos marcantes da Paixão de Cristo, proporcionando uma experiência de reflexão e espiritualidade.

O Bispo Dom Pedro Cipollini ressalta a importância desta celebração, destacando o significado profundo da Páscoa como a passagem da morte para a vida, simbolizando a vitória da luz sobre as trevas. Em suas palavras: “Está próxima a Páscoa. Os cristãos celebram o ‘mistério pascal’: Jesus Cristo morreu e ressuscitou! É a vida que vence a morte”.