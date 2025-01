Previsão do tempo: São Paulo enfrenta calor intenso, com temperaturas acima de 32°C

Na manhã desta sexta-feira (24), a cidade apresenta um céu bastante nublado, combinado com um clima abafado. De acordo com as informações coletadas pela rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura média registrada é de 21°C. Não há previsão de chuvas para a Grande São Paulo neste momento.

Ao longo do dia, o calor intenso persistirá, e as temperaturas poderão atingir níveis elevados. A combinação do tempo abafado com a brisa marítima poderá gerar chuvas esporádicas, que devem ocorrer em forma de pancadas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente entre o final da tarde e o início da noite.

Tendências climáticas para os próximos dias indicam que a capital paulista deve continuar sob influência das características típicas do verão. O padrão climático prevê a presença do sol intercalada com nuvens, clima abafado e possibilidade de chuvas no final das tardes.

Para o próximo sábado (25), as previsões apontam para uma maior presença do sol entre nuvens, contribuindo para a elevação das temperaturas ao longo do dia. As mínimas devem ficar em torno de 22°C, enquanto as máximas podem superar os 32°C. Assim como nos dias anteriores, as condições para chuvas na forma de pancadas intensas devem retornar entre o meio da tarde e o início da noite, trazendo consigo trovoadas e rajadas localizadas de vento.