Aniversário da cidade de São Paulo tem previsão de calor 

Os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo alertam para a possibilidade de chuvas intensas, descargas elétricas e ventos fortes nos próximos dias, caracterizando as condições climáticas típicas da estação. Este fenômeno será especialmente visível durante as tardes, com a combinação de calor e umidade elevada.

Na sexta-feira, dia 24, a previsão indica um dia parcialmente nublado, com temperaturas variando entre mínimas de 22°C e máximas que podem ultrapassar os 32°C. O meteorologista Thomaz Garcia explica que a combinação do calor abafado com a brisa marítima propiciará chuvas em forma de pancadas moderadas a fortes, acompanhadas de raios e ventos intensos, especialmente entre o meio da tarde e o início da noite.

No sábado, 25 de janeiro, data que marca o 471º aniversário da cidade, o clima permanecerá quente e úmido. A previsão aponta para sol predominante pela manhã, seguido por chuvas típicas do verão à tarde, potencialmente acompanhadas de descargas elétricas e ventos fortes. As temperaturas devem variar entre 22°C e 32°C.

O domingo, dia 26, começará com mínima de 21°C e muitas nuvens, intercaladas por períodos de sol. Durante a tarde, espera-se que as temperaturas alcancem até 28°C. De acordo com Garcia, uma frente fria se aproximará da costa paulista, resultando em chuvas mais abrangentes e volumosas a partir das primeiras horas da tarde. As autoridades alertam para o risco de trovoadas e possíveis alagamentos devido ao aumento das precipitações.

Entre os dias 27 e 31 deste mês, as previsões numéricas indicam uma diminuição nas temperaturas em comparação à semana anterior, com a umidade relativa do ar se mantendo acima dos 60%, em níveis considerados confortáveis. A última semana de janeiro deverá ser marcada por um céu nublado com aberturas solares ocasionais e chuvas mais frequentes e intensas nas tardes. O meteorologista finaliza alertando sobre o risco de temporais típicos da estação, especialmente nas tardes e inícios das noites.