Prestação de contas, combate à leucemia e mais destaques de Rio Grande da Serra

Prestação de Contas referente ao 3º Quadrimestre de 2023.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde de Rio Grande da Serra, convida a todos os munícipes a participar presencialmente da Audiência Pública de Prestação de Contas referente ao 3º Quadrimestre de 2023.



Data: 29 de fevereiro de 2024 às 18h,



Local: Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, localizada na Rua do Progresso, nº 251- Jardim Progresso – Rio Grande da Serra.

1º Vila Soccer SJEL para menores

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realiza o 1º Vila Soccer SJEL para menores, no próximo sábado 02/03 a partir das 9h no Campo da Pedreira.

Fevereiro laranja: Combate a leucemia

Fevereiro roxo: Combate ao lúpus, fibromialgia e alzheimer



Todos juntos nessa luta!



3ª Copa SJEL para menores 2024

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte realiza a partir do próximo dia 16/03 às 08h – A 3ª Copa SJEL para menores 2024 no Estádio do Teixeirão

Instalação Conjunto semafórico – Jardim Santa Tereza

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, através da Secretaria de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil, por meio do programa ‘Respeito à Vida’ do Detran do Estado de São Paulo, realiza hoje (28/02) a instalação dos equipamentos do conjunto semafórico na Avenida Jean Lieutaud no Jardim Santa Tereza.

A colocação do conjunto semafórico é realizada a altura do número 315 da Avenida Jean Lieutaud e tem como foco a segurança dos alunos da Escola Estadual Estadual Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira e usuários da UBS Santa Tereza, além de cooperar para dar maior fluidez ao trânsito local.

