Presidente Lula lamenta a morte do ator Ney Latorraca

O Brasil se despediu, nesta quinta-feira (26), de Ney Latorraca, renomado ator e diretor que faleceu aos 80 anos no Rio de Janeiro. A causa da morte foi uma sepse pulmonar, decorrente de complicações após um tratamento contra câncer de próstata, diagnosticado em 2019.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou seu pesar através de uma rede social, onde expressou solidariedade a familiares, amigos e fãs do artista. “O Brasil se despede do grande Ney Latorraca. Ator e diretor de carisma marcante, nos presenteou com grandes papéis na televisão e no teatro”, destacou Lula.

Em sua mensagem, o presidente lembrou alguns dos papéis mais icônicos do ator, que deixou uma marca indelével na teledramaturgia brasileira. “Foi o vampiro Vlad em Vamp, o Barbosa da TV Pirata e Arandir em O Beijo no Asfalto, ao lado de Tarcísio Meira. No teatro, o espetáculo O Mistério de Irma Vap, ao lado de Marco Nanini, que ficou em cartaz por 11 anos, levou milhões aos palcos e entrou para o livro dos recordes”, acrescentou.

Ney Latorraca estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, localizada na Gávea. O ator deixou seu esposo, Edi Botelho, com quem compartilhou 30 anos de união.

Trajetória na TV e teatro

A trajetória de Latorraca na televisão teve início em 1975 com a novela Escalada. Ao longo das décadas seguintes, ele se destacou em diversas produções e programas humorísticos como Quequé, em Rabo de Saia (1984), e novamente como o famoso Conde Vlad em Vamp (1991).

A morte do artista gerou uma onda de homenagens nas redes sociais. O vice-presidente Geraldo Alckmin também lamentou a perda, lembrando os personagens icônicos interpretados por Latorraca e ressaltando seu sucesso no teatro. “Ney Latorraca foi um grande representante da arte brasileira. A peça O Mistério de Irma Vap, que quebrou recordes ao permanecer em cartaz por 11 anos, é um testemunho de seu talento”, afirmou.

Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), definiu Latorraca como “um dos grandes representantes da dramaturgia brasileira”, destacando sua versatilidade tanto na comédia quanto no drama.

O Ministério da Cultura também se pronunciou, expressando “profundo pesar” pela perda do artista e reafirmando a importância da sua contribuição ao cenário cultural do país: “Neste momento de luto, nos solidarizamos com a família e os admiradores desse grande artista”.

A morte de Ney Latorraca representa não apenas a perda de um talento excepcional, mas também um momento de reflexão sobre a rica história da dramaturgia brasileira e suas figuras mais emblemáticas.