Aos 80 anos, Ney Latorraca morre

O ator e diretor Ney Latorraca faleceu nesta quinta-feira (26) no Rio de Janeiro, aos 80 anos. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, desde o dia 20 de dezembro, em decorrência de um agravamento de câncer de próstata que havia sido diagnosticado em 2019. A causa da morte foi uma sepse pulmonar.

Após a descoberta do câncer, Latorraca passou por uma cirurgia para a retirada da próstata. Contudo, a doença recidivou em agosto deste ano, apresentando metástase.

Nascido em Santos (SP) no dia 25 de julho de 1944, Ney Latorraca era filho de artistas; seu pai, Alfredo, era cantor e crooner em boates, enquanto sua mãe, Tomaza, era corista. Desde jovem, Latorraca se destacou no mundo das artes, fundando a banda Eldorado enquanto estudava no Instituto de Educação Canadá.

A carreira artística de Ney teve início no teatro em 1964 com a peça “Pluft, o fantasminha”. Nos anos seguintes, ele enfrentou desafios durante a ditadura militar, quando sua participação na peça “Reportagem de um tempo mau” resultou em censura e até prisão de alguns atores envolvidos.

Após um breve retorno à sua cidade natal e novos estudos na Escola de Arte Dramática, Latorraca fez sua estreia na televisão em 1969 na TV Tupi e logo se transferiu para a Rede Globo em 1975 com a novela “Escalada”. Ao longo de sua trajetória na televisão brasileira, o ator ficou conhecido por personagens marcantes como Vlad na novela “Vamp” (1991) e Barbosa em “TV Pirata” (1988).

Seu talento multifacetado o levou a interpretar uma variedade impressionante de papéis. Em entrevista ao Memória Globo, ele comentou sobre sua experiência: “Ator já nasce ator. Aprendi desde pequeno que precisava representar para sobreviver… Para mim, estou no lucro”.

Além disso, Latorraca também foi protagonista da cena mais impactante da época nas novelas brasileiras ao atuar em “Coração Alado” (1980), onde interpretou uma cena de estupro ao lado da atriz Vera Fischer.

Durante sua carreira, Ney atuou em 18 novelas e 6 minisséries na Globo e participou de 23 filmes. Ele também se destacou no teatro, especialmente com a peça “O Mistério da Irma Vap”, que ficou em cartaz por 11 anos ao lado do colega Marco Nanini.

A última aparição do ator na Rede Globo ocorreu em 2011 no seriado “A Grande Família”, encerrando assim uma trajetória rica e influente na cultura brasileira.

Ney Latorraca deixa um legado inestimável na dramaturgia nacional e será lembrado por suas performances memoráveis e contribuição ao entretenimento brasileiro.