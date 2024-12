Discreto, Ney Latorraca era casado há 29 anos com diretor de teatro

Nesta quinta-feira, 26, o Brasil perdeu um ícone das artes cênicas, Ney Latorraca, que faleceu em decorrência de uma sepse pulmonar. O ator, conhecido por seu papel marcante na novela Vamp, da TV Globo, deixa não apenas um legado artístico, mas também um profundo luto entre amigos e admiradores, incluindo seu companheiro de longa data, Edi Botelho.

Uma parceria de décadas

A relação entre Ney Latorraca e Edi Botelho se estendeu por quase três décadas. O casal se conheceu em 1995, unidos pelo amor à arte e pela profissão de atores. Juntos, eles compartilharam experiências no palco, atuando em peças memoráveis como O Martelo, de 1999, sob a direção de Aderbal Freire-Filho, e Entredentes, de 2014, escrita pelo renomado dramaturgo Gerald Thomas.

Discrição na vida pessoal

Apesar da forte conexão e do tempo que passaram juntos, a discrição sempre foi uma característica marcante na vida pessoal de Latorraca. O ator evitava discussões sobre sua vida íntima em público, preferindo direcionar a atenção do público para seu trabalho artístico. Isso se refletia também em suas redes sociais, onde postagens sobre sua vida particular eram raras.

Um amor para a vida toda

Aos 65 anos, após uma cirurgia para a retirada da vesícula em 2012, Ney declarou publicamente seu amor por Edi: “O Edi virou praticamente um médico e percebi que temos muito mais do que um caso de amor. Estamos unidos para toda a vida”.

Neste momento de perda, o legado deixado por Ney Latorraca vai além dos palcos; ele perpetua uma história de amor sincero e parceria inabalável com Edi Botelho.