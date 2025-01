Prefeituras da Grande São Paulo debatem implantação de cidades inteligentes

Itaquaquecetuba sedia na próxima quinta-feira (6), o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Grande São Paulo, encontro que irá reunir prefeitos, gestores e servidores para tratar de inovação e desenvolvimento dos municípios através da modernização das administrações municipais. É o primeiro evento presencial da Rede Cidade Digital (RCD) para municípios da região e será realizado em parceria com a Prefeitura de Itaquaquecetuba, no Itaquá Park Shopping.

Com 70% de renovação nos executivos municipais, o diretor da RCD, José Marinho, lembra que o momento é oportuno para o planejamento tecnológico das cidades, colocando a tecnologia cada vez mais essencial para o desenvolvimento socioeconômico. “Os eventos da Rede Cidade Digital são referência, principalmente, para pequenos e médios municípios que buscam a implantação de soluções mais próximas da realidade atual e o Fórum vem de encontro promovendo a troca de experiência entre os gestores municipais e o acesso a diversas empresas de tecnologia”, argumenta.

Entre os temas abordados no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Grande São Paulo estão a recuperação de dívida ativa através da automação da Procuradorias municipais, as tecnologias educacionais adotadas no ensino de Barueri e uso de Inteligência Artificial pela Prefeitura de Guarulhos.

As linhas de crédito disponíveis para fomento das cidades inteligentes no Estado serão apresentadas pelo Diretor de Negócios da Desenvolve SP, Gustavo José Melo Santos. “O objetivo é abordar tudo que tem sido feito visando melhorar a oferta de serviços públicos mais eficientes e melhorar a vida das pessoas”, ressalta o diretor da RCD.

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Grande São Paulo são gratuitas para servidores públicos, vereadores, entidades e universidades e devem ser feitas pelo sympla.com.br/rcd. As vagas são limitadas.

Além de modelos implantados nos municípios, o público do encontro terá acesso às soluções disponíveis pela Instar, CLUBEaluno, Vetor Inteligência/Under, Integrativa, Binär Tech, Sino Informática, Portal de Compras Públicas, Avaliativa, Advise e Modelix Robótica. O evento tem o apoio da Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo (AMPPESP).

Prefeitos Inovadores

Durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, a Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2025 da região. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades. “Devido ao momento especial, de novos prefeitos que assumiram as administrações em janeiro, a seleção levou em conta o trabalho executado no primeiro mandato dos prefeitos reeleitos”, completa José Marinho.

Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Grande São Paulo

06 de fevereiro de 2025 – Itaquaquecetuba

Local: Itaquá Park Shopping

Início: Das 8h às 17h

Inscrições gratuitas para servidores públicos: https://www.sympla.com.br/rcd

Informações pelo [email protected] ou pelo WhatsApp (41)3015-6812