Prefeitura renova parceria com a ACE para manter Jucesp em Diadema

O Secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema, Adi dos Santos, esteve nesta sexta (28) na sede da Associação Comercial e Empresarial de Diadema (ACE – Diadema) para renovar a parceria entre as entidades, essencial para a manutenção do escritório regional da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) em Diadema.

Nesta parceria, a Prefeitura cede os servidores e a ACE cede o espaço para instalação da Jucesp. Desta forma, o trabalho realizado pela junta comercial, de abertura e fechamento de empresas e alterações contratuais, continua bastante simplificado para as empresas da cidade. Na região, além de Diadema, apenas Santo André tem um posto semelhante.

“Essa é uma parceria que começou em 2018 e que queremos continuar, porque entendemos que, como diz o prefeito Filippi, ninguém faz nada sozinho,” explicou o secretário Adi. “Estamos aqui representando o governo e temos consciência que esse acordo, para o comércio em geral, será um facilitador. Tenho certeza que vamos renová-lo quantas vezes for preciso.”

O primeiro posto da Jucesp abriu em Diadema em 1994 e funcionou até 2017, mas fazia apenas a recepção de documentos, que eram analisados em São Paulo. Em 2018, com a parceria entre a Prefeitura e a ACE, o posto se tornou um escritório regional, com esse trabalho de análise sendo feito aqui na cidade, por servidoras especializadas.

Para o presidente da ACE, José Roberto Malheiro, ter a Jucesp em Diadema é de suma importância. “Com a junta aqui, todo esse trâmite de abertura de empresas é muito rápido. Hoje se a empresa deu entrada nos documentos de manhã, à tarde já está liberada, no mesmo dia. Essa parceria funciona muito bem e, para a cidade, é uma vantagem excelente,” concluiu.