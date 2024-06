Prefeitura promove “Reconhecimento e Cadastramento de Povos Indígenas em Rio Grande da Serra”

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, com o apoio do Conselho Consultivo da UNIPAR e do Conselho Municipal de Igualdade Racial, promoverá, no dia 15 de junho de 2024, o evento denominado “Reconhecimento e Cadastramento de Povos Indígenas em Rio Grande da Serra”, como medida de promoção de isonomia, de equidade e de respeito aos povos originários, aldeados ou não-aldeados, que residem na cidade.

Com a presença das lideranças indígenas da Região do Grande ABC e do povo pataxó do Município de Rio Grande da Serra, as Secretarias de Saúde, de Cidadania e de Educação e Cultura promoverão ações de acolhimento, identificação e atualização cadastral dos povos originários residentes, de modo a garantir o acesso integral e universal, sem nenhuma distinção, a todas, todos e todes.

O evento ocorrerá na ONG Aprisco, com endereço à Via Taguá, nº 29, como parte integrante da Ação Social promovida pela UNIPAR no Município de Rio Grande da Serra, das 10h00 da manhã as 17h00 da tarde, e contará com venda e exposição de artesanato indígena, além de outras atividades importantes, além da garantia de transporte gratuito até a ONG Aprisco em diversos pontos da cidade.

Convidamos a toda a população para participar dessa data simbólica e importante para os povos originários e para a cidade de Rio Grande da Serra!