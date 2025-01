Prefeitura inicia Operação São Paulo Limpa para evitar alagamentos na capital

A Prefeitura de São Paulo iniciou na madrugada desta quarta-feira (29) a Operação São Paulo Limpa com o objetivo de intensificar as ações de zeladoria em regiões com histórico de descarte irregular de lixo. A Operação São Paulo Limpa também tem o objetivo de sensibilizar a população sobre o correto descarte do lixo em locais apropriados ou em horários adequados. Nesta época de chuvas, até mesmo o lixo domiciliar, se for colocado em horário diferente da coleta, agrava a ocorrência de enchentes.

A avenida das Nações Unidas foi o primeiro endereço a receber a ação. Mais de 300 funcionários foram mobilizados para serviços como retirada de entulho, limpeza de boca de lobo, corte de grama e varrição.

“Existe muito descarte irregular de lixo na região e esse descarte obstrui as bocas de lobo, agravando os alagamentos e enchentes”, afirma Vitor Arruda, Secretário Executivo Adjunto da Secretaria Municipal de Subprefeituras. Neste primeiro dia de limpeza foram recolhidas 28 toneladas de lixo das galerias e bocas de lobo no trecho entre a Ponte João Dias e Avenida Bandeirantes, na Zona Sul da cidade.

A operação reforçada terá edições semanais nesta primeira etapa e vai se somar aos serviços regulares de zeladoria e limpeza feitos pelas equipes municipais.

Trabalho intensivo de limpeza

Somente, no ano de 2024, a Secretaria Municipal das Subprefeituras retirou das ruas mais de 114 mil toneladas de entulho descartados de forma irregular pela cidade.

É importante lembrar que a cidade de São Paulo conta com 128 ecopontos para o descarte. Além da Operação Cata-Bagulho, que percorre as vias da capital, pelo menos uma vez por mês, realizando a coleta gratuita de objetos volumosos e materiais sem uso.

Neste ano, a SMSUB, por meio da Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (SELIMP), intensificou as ações para combater o descarte irregular de resíduos sólidos na capital. Em 2024, foram aplicadas 319 multas por descarte irregular, com base na Lei 13.478/2002. Além disso, a coleta de entulho descartado de forma irregular no mesmo ano resultou em mais de 13.800 pesagens e a remoção de mais de 114.000 toneladas de resíduos das vias públicas, com destino ambientalmente adequado.

A cidade conta com 128 ecopontos distribuídos para facilitar o descarte correto de materiais inservíveis e recicláveis. A localização dos ecopontos pode ser consultada no site da SMSUB.

A população também pode contar com a Operação Cata-Bagulho, que percorre mensalmente uma vez por mês todas as vias da cidade. A programação está disponível no site.