Prefeitura de Diadema inaugura 15 novos leitos na UPA Centro

A Prefeitura de Diadema inaugura no sábado (15/02), às 10h, 15 novos leitos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro. Com a nova observação adulta, o serviço totaliza 60 leitos, entre adultos e pediátricos.

Foram contratados 46 profissionais da saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas.

Para o prefeito, Taka Yamauchi, os novos leitos representam um avanço na qualidade da saúde no município. “Fornecer um atendimento digno e humanizado à população de Diadema é uma das nossas prioridades. Com essa ampliação, garantimos mais estrutura e profissionais capacitados para atender com qualidade quem mais precisa”, afirma.

O secretário da Saúde, Antonio Carlos do Nascimento, destaca que os novos leitos vão ajudar a desafogar o Hospital Municipal. “Essa é mais uma medida que trará agilidade, qualidade e humanização no atendimento da população de Diadema. Além disso, os novos leitos vão reforçar o trabalho realizado para mudar o cenário do Pronto-Socorro do Hospital Municipal”.

UPA Centro

A UPA Centro está em funcionamento desde 02 de setembro de 2024 e realiza atendimentos nas especialidades de clínica médica, pediatria e odontologia, entre consultas, procedimentos e observação nos setores adulto e pediátrico.

A UPA Centro funciona 24h, sete dias por semana, com exames laboratoriais e raio-x digital, Tele ECG e conta com 60 leitos (adulto e infantil), o que representa um aumento de 43% de leitos em relação ao Pronto-Socorro Central, serviço que funcionava no local até agosto de 2024.

Os 15 novos leitos completam o 2º andar, de observação, com total de 27 leitos adultos e 17 leitos pediátricos.

O secretário-adjunto da Saúde, Gustavo Tomaz, reforça o ganho para a população. “A reestruturação na saúde e o aumento do número de leitos possibilitam que as pessoas sejam atendidas com mais conforto nos serviços de urgência e emergência de Diadema, tanto na UPA Centro quanto no Hospital Municipal”.

No 1º andar, estão a classificação de risco; sala de emergência adulta, com seis leitos; sala de emergência pediátrica, com dois leitos; observação infantil, com sete leitos; isolamento adulto; consultórios; serviço social; ouvidoria; medicação adulto e infantil; sala de procedimentos pediátricos, sala de procedimentos adulto.

O 3º andar abriga o Centro de Material e Esterilização (CME), Serviço de Nutrição e Dietética (SND), refeitório de funcionários, administração e vestiários.

Farmácia

A UPA Centro conta com farmácia para dispensação de medicamentos, que funciona diariamente, das 7h às 22h, e disponibiliza medicamentos de acordo com a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume) relacionados às principais queixas atendidas na UPA, entre antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e antitérmicos. Os demais medicamentos da lista são disponibilizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário de funcionamento de cada uma.

Serviço:

Inauguração de 15 leitos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro

Dia 15 de fevereiro (sábado), às 10h

Rua Tiradentes, 100 – Centro.