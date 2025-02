Deputada Carla Morando, prefeito Taka e secretário Jorge Lima firmam parceria para gerar empregos em Diadema

Em uma reunião no Palácio dos Bandeirantes nesta quinta-feira (13/02), a deputada estadual Carla Morando e o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, consolidaram uma parceria estratégica com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, para impulsionar a instalação de novas empresas no município. A iniciativa visa fortalecer a economia local e ampliar a oferta de empregos para a população.

O encontro, articulado pela deputada, contou também com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Airton Aparecido da Silva.

Com essa parceria, Diadema dá um passo importante para atrair investimentos, diversificar sua base econômica e criar um ambiente mais favorável para novos negócios e oportunidades de trabalho. “O plano que vocês apresentaram está totalmente alinhado com as nossas diretrizes. Agora é questão de trabalharmos juntos. Vamos vir pesado para transformar Diadema com mais desenvolvimento, empregos e renda para a população”, destacou o secretário Jorge Lima que reforçou o compromisso do Estado com o desenvolvimento da cidade.

Carla Morando enfatizou a importância da iniciativa para fortalecer a economia do município. “Já vínhamos discutindo a necessidade de atrair empresas do Polo Cosmético para a região, e esta reunião representa um passo concreto nessa direção. Nosso compromisso é ampliar oportunidades e impulsionar o crescimento da cidade”, afirmou a deputada, que lidera a Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

O prefeito Taka Yamauchi celebrou o avanço da parceria e reforçou a importância da geração de empregos para garantir mais dignidade aos moradores de Diadema. “É uma grande alegria estar aqui com o secretário Airton, o secretário estadual Jorge Lima e a deputada Carla para discutir o desenvolvimento econômico”, declarou o prefeito que tem como objetivo transformar oportunidades em realidade para a população.

A reunião também contou com a participação do secretário municipal de Planejamento e Gestão, Bruno Gabriel, e do secretário executivo da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico, Sérgio Kacas.