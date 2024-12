Diadema passa por requalificação na área da saúde

Durante a gestão 2021 a 2024, a Prefeitura de Diadema requalificou o atendimento na área da saúde, seja na recomposição de equipes, reforma de serviços, entrega de novos prédios, além de ampliação de ofertas de exames e procedimentos. Somadas às ações ao longo dos últimos anos, foi possível melhorar o atendimento e aperfeiçoar políticas públicas para melhorar a vida da população.

O secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva, destacou o trabalho na pasta iniciado pela dra. Rejane Calixto e sua continuidade na gestão. “Reformamos todas as 20 UBSs, hoje temos completas 95 equipes da Estratégia Saúde da Família e 64 equipes de saúde bucal. Iniciamos o programa Saúde no Território, com as equipes indo até os diversos espaços do bairro para estarem mais próximas da população. Tivemos um grande avanço na assistência farmacêutica, com farmácias de segunda a segunda nos serviços de urgência e emergência, farmacêuticos em todas as UBSs para a dispensação de medicamentos psicotrópicos e agora temos no município a Farmácia de Medicamentos Especializados, antes chamada de Alto Custo”, afirmou.

“Reestruturamos a saúde mental, com ampliação das equipes, novo prédio do CAPS Infanto Juvenil, que passou a funcionar 24h, e mais dois prédios novos em fase final de obras, além das reformas nos prédios existentes. Na rede de urgência, tivemos avanços fundamentais, com a construção da UPA Centro, a UPA Paineiras está em fase final de obras, e o nosso sonho de construir um novo hospital virando realidade, com edital na rua e dinheiro garantido junto ao governo federal. Temos 3.800 trabalhadores na saúde que vestem a camisa para que o SUS continue avançando”.

Confira algumas das ações a seguir:

Unidades Básicas de Saúde

Todas as 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) foram revitalizadas pelo Programa UBS Nota 10, com manutenção hidráulica, elétrica, pintura, troca de telhado, instalação de câmeras de segurança, iluminação externa, funcionários uniformizados, tablets para teleconsulta, busca ativa e comunicação com os pacientes, nova identidade visual, totens e chamadores de senha, elevadores funcionando, além de outras melhorias.

A UBS Paulina ganhou um novo prédio que abrigou todos os serviços e equipes da Unidade que, até dezembro de 2021, funcionava em dois imóveis próximos do local.

Além disso, 100% das equipes do Programa Saúde da Família (PSF) contam com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. A contratação foi feita via direta e também pelo Programa Mais Médicos.

Também foi feita a reorganização das equipes multiprofissionais, com contratação de fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas e farmacêuticos. Os atendimentos individuais passaram de 23.977, em 2022, para 43.279 em 2024. O Consultório na Rua foi implantado em 2021.

Outra novidade, implementada em 2022, foi o ultrassom obstétrico que passou a ser realizado na rede municipal em quatro UBSs de referência, uma em cada região da cidade (ABC, Parque Real, Vila Nogueira e Vila Paulina). Mais de 13 mil exames foram realizados.

Hospital Municipal

O serviço passou por revitalização em todos os andares, reforma dos centros cirúrgicos, construção de banheiros na recepção e mais uma sala de classificação de risco, manutenção hidráulica e elétrica, conserto de portas e paredes, pintura externa e interna, nova identidade visual, instalação de totens de senha e chamadores na recepção e no térreo, controle de acesso, sistema de videomonitoramento e refletores no estacionamento, novos móveis.

Foi instalado um tomógrafo para realização de exames a pacientes atendidos pelo sistema de urgência e emergência e criado o Centro de Infusão, além da retomada as ações de humanização como as visitas dos palhaços da “A Esperada Companhia” e implementação do Projeto LEAN – fluxo de emergências no HM (janeiro2024).

Além disso, está em processo de licitação a construção do novo prédio do Hospital Municipal. O investimento total está estimado em R$ 320 milhões, sendo que R$ 287,3 milhões virão do Governo Federal, em parceria do Ministério da Saúde com operação financeira da Caixa Econômica Federal (CEF).

UPAs e Pronto Atendimento

A Prefeitura realizou adequações no Pronto Socorro Central (PSC) para implantação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro, oficializada em setembro de 2024. A construção da UPA Paineiras também foi iniciada e o município conta com recurso para conclusão da obra em três meses.

O Pronto Atendimento do Eldorado, ao lado da UBS que leva o mesmo nome, foi reformado e ampliado e, agora conta com uma base descentralizada do SAMU para agilizar o atendimento na região sul.

SAMU

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192 completou 20 anos em 2024. A sede do serviço passou por reforma e novos equipamentos foram adquiridos, em 2022. A estrutura de atendimento conta com novo pabx, com gravação e identificação adequada dos chamados, comunicação com a equipe da ambulância por aplicativo em smartphone, uso de tablets integrados com o sistema de gestão e localização das ambulâncias por GPS.

O serviço recebe aproximadamente mais de 2.200 chamadas por mês e o tempo médio de atendimento gira em torno de 15 e 20 minutos.

CAPS

A população de Diadema ganhou um novo prédio para o Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS IJ) para atendimento de crianças e jovens 24 horas. A cerimônia oficial de entrega foi em 11 de dezembro deste ano. Mais informações em https://portal.diadema.sp.gov.br/caps-infanto-juvenil-passa-a-funcionar-24-horas/. No mesmo terreno estão em fase de finalização os prédios dos CAPSs Sul-Oeste e AD (Álcool e Drogas). Ao todo, são mais de 3 mil m² de construção, com entrada e espaços de convivência independentes, e área verde com vegetação nativa para acolher os frequentadores dos serviços e familiares.

O prédio do CAPS Norte também passou por revitalização, que incluiu pintura interna e externa, novo banheiro adaptado para pessoas com deficiência, reestruturação das salas, consultórios e sala de espera para um ambiente mais acolhedor aos pacientes.

Farmácias

Todas as UBS possuem farmácia, no período de funcionamento da Unidade, com farmacêutico responsável, o que possibilitou a descentralização da dispensação de medicamentos controlados. Além disso, o município conta com farmácias que funcionam aos finais de semana e feriados, na UPA Centro e Pronto Atendimento Eldorado e Paineiras.

A novidade deste ano foi a inauguração da Farmácia de Medicamentos Especializados, em 16 de dezembro, uma parceria entre Prefeitura, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e Governo do Estado de São Paulo, que beneficiou mais de 6.000 moradores.

Atenção Especializada

O Quarteirão da Saúde (QS) Engenheiro Osvaldo Misso oferece atendimento especializado em consultas, exames e cirurgias ambulatoriais. No primeiro ano da gestão (2021), em razão da pandemia pela covid-19 e fechamento de alguns serviços, os atendimentos foram suspensos e retomados gradualmente a partir de maio de 2020, respeitando a situação epidemiológica e a segurança de trabalhadores e usuários.

O centro cirúrgico foi destinado para internação de pacientes covid, por sete meses. Para a retomada, a Prefeitura reformou três salas do centro cirúrgico, troca de telhas do telhado com limpeza e impermeabilização das calhas, instalação de 42 computadores no Centro Especializado de Reabilitação (CER) e recepções do QS.

Em setembro de 2021, foi inaugurado o Ambulatório DiaTrans, voltado a travestis e transexuais. Já a Rede de Reabilitação Lucy Montoro começou a atender, no 2º andar do prédio, em outubro do mesmo ano.

O retorno das cirurgias de vasectomias e laqueaduras em setembro de 2022. Atualmente, o QS opera com capacidade máxima e média mensal de 8.734 atendimentos. Os exames de análises clínicas passaram de 1 milhão, em 2020, para 2 milhões em 2023. Endoscopias e colonoscopias passaram de 376 para 2.182.

Foram entregues mais de 3.300 próteses (parciais e totais) dentárias pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). As consultas e os procedimentos odontológicos passaram de 11 mil, em 2020, para 53 mil em 2023. Além disso, a parceria com a Secretaria de Educação proporcionou a 1.707 estudantes da rede municipal o atendimento em oftalmologia em mutirões.

Cobertura Vacinal

Há pouco mais de um ano, a SMS colocou na rua o Carro da Vacina, um posto itinerante e vacinação com toda a estrutura necessária para atendimento e aplicação das doses. Com o veículo foi possível ampliar o acesso da população aos imunizantes, que percorreu diversos bairros e núcleos habitacionais da cidade.

A taxa de mortalidade infantil da cidade é a considerada menor desde 2017. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (SESSP), até outubro de 2024, o índice chegou a 8,99 óbitos infantis por mil nascidos vivos.

Participação Popular

Com o Programa Saúde no Território, implantado em 2023, a Secretaria Municipal da Saúde promoveu diversos encontros entre população e equipes das UBS para prestar contas os serviços oferecidos, esclarecer as dúvidas e orientar os moradores, além de realizar procedimentos de enfermagem, aferição de pressão arterial, avaliação médica, vacinação e outros.