Prefeitos do ABC e Governador de São Paulo declaram apoio a Taka Yamauchi

Taka Yamauchi, que já contava com o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, celebrou nesta semana mais dois importantes reforços.

Paulo Serra, atual prefeito de Santo André, fez questão de gravar um vídeo em apoio à candidatura de Taka em Diadema e ressaltou o compromisso do candidato com a região. “Quero agradecer por tudo que você já contribuiu com nossa região, especialmente com Diadema. O candidato que tem as melhores condições de fazer Diadema voltar a brilhar e ter protagonismo é o Taka. Ele tem experiência, capacidade e um amor genuíno por nossa gente”, declarou Paulo Serra.

Outro apoio de grande relevância foi o de Rubão Fernandes, vice-prefeito de Ribeirão Pires, que já foi oponente de Taka quando este ocupava o cargo de secretário de obras na cidade. Em um vídeo, Rubão destacou o caráter de Taka, sua integridade e dedicação ao trabalho: “Na gestão passada, eu era oposição, mas acredito que o que é certo, é certo, e o Taka é um grande trabalhador. Ele foi um excelente gestor aqui na cidade, e tenho certeza de que Diadema terá um prefeito extraordinário com o Taka. Vocês vão ver a transformação dessa cidade”, afirmou Rubão.

Os apoios vêm somar-se à trajetória consistente de Taka Yamauchi, que tem conquistado a confiança de importantes líderes da região. Desde o início de sua campanha, Taka vem angariando apoios estratégicos e promete uma vitória histórica no segundo turno das eleições.

Com o segundo turno se aproximando, Taka continua firme em sua campanha, consolidando sua liderança e trabalhando firme para que Diadema seja uma cidade mais digna e próspera para todos.