Pré-candidato a prefeito, Guto Volpi participa de encontro com jovens e mulheres católicos

Na noite dessa quarta-feira (17), o pré-candidato a prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), participou de encontro com jovens e mulheres católicas da cidade no Vale Encantado, em agenda com o pré-candidato a vereador pelo PSD, Binho Alves, que reuniu aproximadamente 200 pessoas.

O encontro realizado no Vale Encantado contou com a presença de 200 participantes. Imagem: Nario Barbosa

Em bate-papo, as ações realizadas no município nos últimos quatro anos foram apresentadas, com destaque aos investimentos estruturais, modernização da saúde pública e na segurança, e nos avanços na educação. “Temos um time que trabalha incansavelmente em projetos que estão mudando para melhor a vida das pessoas. São projetos que valorizam a família, as tradições da cidade, mas que também projetam o desenvolvimento econômico e social de Ribeirão Pires”, destacou o pré-candidato ao Paço Municipal, Guto Volpi.

O evento contou também com a presença de lideranças religiosas, do pré-candidato a vice-prefeito, Rubens Fernandes (Rubão), e também do presidente do PSD, Raphael Volpi.

Plano de Governo Colaborativo

Guto Volpi lançou, no início de julho, a plataforma digital “Ribeirão Pires do Futuro”, canal aberto para enviar ideias e contribuições que serão avaliadas e utilizadas na elaboração do plano de governo da chapa encabeçada pelo próprio Guto Volpi e pelo já vice-prefeito Rubens Fernandes, Rubão (Republicanos).