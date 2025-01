Praia Grande recebe a primeira edição do evento Empreende + PG

De 20 a 24 de janeiro, Praia Grande, localizada no litoral paulista, será palco da primeira edição do evento Empreende + PG. Com uma programação diversificada e voltada para inovação e empreendedorismo, as atividades ocorrerão na Praça Dr. Roberto Andraus, no bairro Ocian, das 9h às 17h.

O evento visa proporcionar uma série de serviços destinados a fomentar o mercado de trabalho e o espírito empreendedor da população. Entre os destaques está a Carreta Escola Móvel de Conectividade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que permitirá aos participantes conhecer melhor a tecnologia 5G e suas aplicações práticas no cotidiano.

Outra atração significativa é o Sebrae Móvel, que oferecerá atendimento gratuito a empreendedores e aspirantes a empresários. Os visitantes poderão receber orientações sobre formalização de empresas e agendar cursos e palestras que visam desenvolver habilidades essenciais para o sucesso nos negócios.

O Espaço do Empreendedor estará disponível para esclarecer dúvidas relacionadas ao empreendedorismo e à formalização de empresas. Além disso, serão promovidas capacitações e cursos gratuitos, contribuindo para o fortalecimento dos pequenos empresários locais.

O Banco do Povo também marcará presença no evento, oferecendo opções de financiamento com juros reduzidos para micro e pequenas empresas. O objetivo é facilitar o acesso ao crédito para investimentos e capital de giro, impulsionando o desenvolvimento econômico da região.

Por fim, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) disponibilizará informações sobre vagas de emprego em diversos setores, promovendo a integração entre candidatos e oportunidades disponíveis no mercado.

João Corrêa Neto, secretário de Assuntos Institucionais da cidade, ressaltou que esta iniciativa representa uma excelente oportunidade para os cidadãos adquirirem novos conhecimentos e se conectarem com possíveis vagas de trabalho. “O PAT integra este projeto com a meta de aproximar as pessoas das oportunidades disponíveis”, afirmou.

Com essa programação robusta, o Empreende + PG se apresenta como uma oportunidade ímpar para aqueles que buscam ampliar seus horizontes profissionais e empresariais na Praia Grande.