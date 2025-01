Praia Grande comemora 58 anos

Praia Grande, localizada no litoral paulista, destaca-se como a cidade que mais cresce em termos de população na região da Baixada Santista. Neste domingo, 19 de janeiro, a cidade comemorou seu 58º aniversário de emancipação político-administrativa, um marco importante desde sua separação de São Vicente em 1967.

De acordo com dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Praia Grande alcançou um crescimento populacional notável, registrando um aumento de 15.642 novos habitantes em 2024. Com isso, a população local saltou para 365.577 residentes, representando um crescimento de 4,47% em comparação aos 349.935 moradores contabilizados em 2022.

A administração municipal atribui esse crescimento à melhoria da infraestrutura, à ampliação dos serviços disponíveis e ao aquecimento do mercado imobiliário, que atraem cada vez mais novos moradores. O prefeito Alberto Mourão (MDB), que iniciou seu sexto mandato no início deste ano, comentou sobre os desafios que surgem com esse aumento populacional durante uma entrevista à TV Tribuna.

“Entender esse crescimento é fundamental. Em quatro anos, quase 40 mil pessoas se mudaram para cá. Nos últimos anos, esse aumento populacional tem sido constante. Atualmente, somos a segunda cidade mais populosa da região, o que eleva a demanda por serviços em áreas como saúde e educação”, destacou Mourão, enfatizando a necessidade de acelerar os processos administrativos para atender as novas demandas.

A programação festiva em comemoração ao aniversário inclui uma série de eventos que se estendem por vários dias. Confira abaixo:

Domingo (19):

Inauguração do Novo PS Central – 18h, Bairro Guilhermina

– 18h, Bairro Guilhermina Show com Nattan e Thiaguinho – A partir das 19h no Kartódromo Municipal

Segunda (20):

Recuperação do Canal Acaraú Mirim – 10h, Bairro Nova Mirim

– 10h, Bairro Nova Mirim Projeto Parceria em Cores – 11h, Conjunto Nova Mirim

Terça (21):

Mutirão de Limpeza da Praia – 9h com saída na Avenida dos Sindicatos (Bairro Mirim)

Quarta (22):

Passeio Ciclístico PG – A Tribuna – 8h com largada na Praça Duque de Caxias, Bairro Canto do Forte

A cidade de Praia Grande não apenas celebra seu passado histórico, mas também se prepara para enfrentar os desafios do futuro enquanto continua a se expandir e prosperar.