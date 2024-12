Praia Grande amplia horários das feiras de artesanato

A Prefeitura de Praia Grande, localizada no litoral paulista, anunciou a ampliação do horário de funcionamento das suas feiras de artesanato. A partir de agora, os espaços situados nos bairros Guilhermina, Ocian e Vila Caiçara estarão abertos diariamente, de segunda-feira a domingo, das 14h às 23h, até o dia 31 de janeiro.

Essa decisão foi tomada em resposta ao aumento no fluxo de visitantes na cidade durante a alta temporada de verão, que atrai um número significativo de turistas. Segundo a administração municipal, “as feiras oferecem opções de lazer e ao funcionarem todos os dias, facilitam a compra dos produtos disponíveis tanto para moradores quanto para visitantes, contribuindo assim para o fortalecimento da economia local”.

As feiras estão distribuídas em três locais estratégicos da cidade:

Praça Portugal, no bairro Guilhermina

Praça Roberto Andraus, em Ocian

Praça Nossa Senhora de Fátima, na Vila Caiçara

Com um total de 143 comerciantes licenciados participando do evento, as feiras não apenas promovem o artesanato local, mas também incluem opções gastronômicas no espaço situado na Vila Caiçara.

Fora do período de verão, as feiras funcionam às sextas-feiras, sábados e domingos, além dos feriados, com horários reduzidos das 16h às 23h.