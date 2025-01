Praças da Cidadania iniciam programação especial de férias

As Praças da Cidadania, do Governo de São Paulo, iniciaram nesta quinta-feira (9) uma programação especial de férias que engloba atividades de recreação, lazer, saúde e bem-estar. Atividades na Praça da Cidadania de Hortolândia, no interior de São Paulo, marcaram o primeiro dia da agenda de janeiro, que inclui palestras sobre saúde mental, gincanas para crianças, oficinas esportivas e lúdicas, além de serviços como triagem odontológica e rodas de conversa.

A iniciativa é voltada para áreas de alta vulnerabilidade social e traz atividades gratuitas em várias regiões do Estado, como a comunidade de Paraisópolis, na capital, e as cidades de Itapevi, Osasco, Guarulhos e Mauá, na região metropolitana de São Paulo. As ações são promovidas em parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSCs) locais e oferecem para toda a família no período de férias momentos de diversão, cuidado e aprendizado perto de casa.

Confira as datas e os destaques da programação:

Praça da Cidadania de Paraisópolis (Rua da Independência, bairro Paraisópolis – São Paulo)

20/01 – Avaliação e orientação odontológica pela UBS3: triagem, avaliação e encaminhamento.

Praça da Cidadania de Itapevi (Rua Penélope, bairro Parque Wey – Itapevi)

24/01 – Palestra Janeiro Branco: Reflexão sobre saúde mental e bem-estar emocional. Contação de histórias: O Monstro das Cores ajuda crianças a identificarem sentimentos. Gincana de férias com diversas brincadeiras.

Praça da Cidadania de Osasco (Rua Colinas do Oeste, bairro Bonança – Osasco)

17, 24 e 31/01 – Férias na piscina, cinema na praça e gincanas: diversão para todas as idades.

Praça da Cidadania de Guarulhos (Rua Padre Dourindo de Oliveira Matias, bairro Pimentas – Guarulhos)

13, 15 e 17/01 – Oficinas lúdicas e gincanas para crianças.

22/01 – Palestra Janeiro Branco: Saúde mental em destaque.

Praça da Cidadania de Mauá (Estrada do Carneiro, bairro Jardim Éden – Mauá)

18 e 25/01 – Lazer e esporte com educadores físicos.

Praça da Cidadania de Hortolândia (Rua Congonhas, bairro Jardim Nova América – Hortolândia)

09/01: Palestra sobre saúde mental.

15/01: Gincana com brincadeiras tradicionais de rua.

21/01: Roda de conversa com idosos.

27/01: Oficina de artesanato para crianças.