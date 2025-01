Praça São Camilo entra em reta final de obras na Vila Camilópolis, em Santo André

A população da Vila Camilópolis, em Santo André, está mais perto de receber de volta um tradicional equipamento de lazer, a Praça São Camilo, localizada em frente à paróquia São Francisco de Léllis. As obras de modernização da área verde estão em fase final e foram vistoriadas pelo prefeito Gilvan Junior.

“Mais uma revitalização completa, uma grande obra. Intensificamos os trabalhos no calçamento, espaço pet, playground, vamos deixar um excelente local aqui na Vila Camilópolis. E voltamos para entregar em março”, comprometeu-se o chefe do Paço andreense.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, também acompanhou a vistoria. Juntos, percorreram as novas instalações do equipamento, que é considerado pelos moradores do bairro uma importante opção de entretenimento familiar, incluindo crianças e pets.

Durante a visita, conversaram com os munícipes que elogiaram a continuidade da execução da obra, iniciada em 2024. O padre Marcos Vinícius da Silva, pároco da paróquia (15ª diocesana, criada em 1954), também teve a oportunidade de conversar com os responsáveis pela revitalização, enquanto a igreja também passa por reforma.

A revitalização da Praça São Camilo inclui a implantação de um espaço pet e playground, manutenção da academia ao ar livre, reforma dos pisos, mesas e bancos da área de convivência, instalação de uma mini quadra, além de melhorias nas calçadas.

Além disso, foram feitas a remodelação dos canteiros de vegetação – com plantio de novas espécies de árvores nativas da região e manejo arbóreo. A área verde também contará com nova iluminação, toda em LED: no total, serão instaladas 57 luminárias.