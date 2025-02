Poupatempo da Saúde em Santo André completa 1 ano com 400 mil atendimentos

O Poupatempo da Saúde de Santo André completa um ano de funcionamento nesta quarta-feira (5) com a expressiva marca de 400 mil atendimentos realizados, entre consultas, exames e outros procedimentos. O equipamento, localizado dentro do Atrium Shopping, é o maior centro de especialidades do Brasil dentro de empreendimentos comerciais, e virou referência para prefeitos de dezenas cidades que estiveram no local para conhecer seu funcionamento.

“Esse é um equipamento que tiramos do papel quando eu ainda era secretário de Saúde. Um ano depois chegamos a 400 mil atendimentos, uma marca muito expressiva e que comprova a eficiência do centro médico. Agora estamos planejando uma segunda unidade do Poupatempo da Saúde e vamos seguir trabalhando para melhorar ainda mais a vida do andreense”, comenta o prefeito Gilvan Junior.

Entre os 400 mil atendimentos realizados neste primeiro ano estão 340 mil consultas em 38 especialidades médicas, além de 37 mil exames divididos em 27 categorias diferentes. No total, o Poupatempo da Saúde conta com 50 consultórios médicos e ocupa área de 1,6 mil metros quadrados em dois andares do Atrium Shopping.

“O Poupatempo da Saúde virou referência para dezenas de municípios por uma razão simples: funciona muito bem. É um equipamento que qualificou o atendimento especializado e que oferece consultas e exames em um só lugar, com instalações bem estruturadas e que não deixa a desejar para nenhum outro centro médico da nossa região, seja público ou privado. Temos muitas razões para comemorar esse primeiro ano de atividade”, destaca o secretário de Saúde, Pedro Seno.

O acesso do munícipe ao Poupatempo da Saúde se dá pelas unidades básicas de saúde onde o morador é cadastrado. Após o atendimento clínico nestas unidades, em caso de necessidade, o paciente é encaminhado para os médicos especialistas que atendem no Poupatempo da Saúde. No total são mais de 30 especialidades e 150 médicos atuando no equipamento todos os dias.

O Poupatempo da Saúde está equipado com elevadores, escada rolante, 50 consultórios, salas de exames e de pequenos procedimentos, além dos ambulatórios de hanseníase, de transexualização e serviços de enfermagem.