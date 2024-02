Santo André inaugura Poupatempo da Saúde dentro do Atrium Shopping

A Prefeitura de Santo André entregou nesta sexta-feira (2) o Poupatempo da Saúde, centro médico de especialidades instalado dentro do Atrium Shopping, na Vila Homero Thon. Com 1,6 mil metros quadrados, o equipamento é o maior do Brasil dentro de empreendimentos comerciais e ocupa dois andares do shopping, com 45 consultórios e capacidade para atender até 40 mil pessoas por mês.

A inauguração contou com a presença do prefeito Paulo Serra, da primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra, do secretário de Saúde, Gilvan Junior e de diversos vereadores e secretários municipais, além de Claudio Nembri, coordenador de administração geral da AD Shopping.

“Mesmo nas previsões mais otimistas não imaginava que o programa Qualisaúde, que lançamos lá em 2017, iria chegar em 100% da rede e ter um equipamento com esse porte, no conceito de poupatempo, que traz resolutividade para as pessoas. Estamos exportando boas práticas administrativas e colocando nossa cidade como referência em políticas públicas que melhoram efetivamente a vida das pessoas”, comentou o prefeito Paulo Serra.

O Poupatempo da Saúde vai abrigar os atendimentos que eram oferecidos pelos Centros Médicos de Especialidades (CMEs) das ruas Xavier de Toledo e Joaquim Távora. O novo equipamento vai funcionar de segunda a sexta, das 7h às 21h, e aos sábados, das 9h às 16h. A mudança amplia em 40% a capacidade de atendimento, já que atualmente os dois CMEs que serão desativados contam com 32 consultórios e o CME Atrium terá 45 salas.

O acesso do munícipe ao Poupatempo da Saúde se dá pelas unidades básicas de saúde onde o morador é cadastrado. Após o atendimento clínico nestas unidades, em caso de necessidade, o paciente é encaminhado para os médicos especialistas que atendem no Poupatempo da Saúde. No total serão mais de 30 especialidades e 150 médicos atuando no novo equipamento todos os dias.

“Desde o início em 2016 quando caminhávamos pela cidade o que mais a gente ouvia era que tínhamos que cuidar das pessoas. Hoje, entregando um equipamento deste porte, que é modelo não só para o Estado de São Paulo, mas para todo o Brasil, damos mais um passo nessa direção. Com a saúde não se brinca, sem saúde não dá para fazer nada e não conseguimos avançar. Por isso temos investido tantos recursos para oferecer um serviço cada vez melhor para os andreenses”, destacou Ana Carolina Serra.

A Prefeitura de Santo André não terá custos com o Poupatempo da Saúde, pelo contrário, a reorganização vai gerar economia, isso porque o valor do aluguel do espaço no Atrium Shopping é de R$ 25 mil, enquanto que os dois imóveis que hoje abrigam os CMEs da Xavier de Toledo e da Joaquim Távora, custam R$ 75 mil por mês, ou seja, será gerada uma economia mensal de R$ 50 mil ou R$ 600 mil por ano. Toda a obra para a instalação do centro médico foi custeada pelo Atrium Shopping, em valor aproximado de R$ 2 milhões.

“Hoje é um dia muito importante que marca a transformação do serviço público de Santo André que passa a atender a nossa gente em um novo padrão de qualidade. O equipamento tem capacidade para mais de 40 mil atendimentos por mês em diversas especialidades e no ambulatório trans. Só conseguimos fazer tudo isso porque organizamos a fila de atendimentos. Com a casa em ordem como consequência do trabalho que vem sendo realizado pelo prefeito Paulo Serra desde o início da gestão, em 2017, conseguimos trazer um equipamento com esse conceito de Poupatempo que vai facilitar a vida das pessoas”, ressaltou Gilvan Junior.

O Poupatempo da Saúde está equipado com elevadores, escada rolante, 45 consultórios, salas de exames e de pequenos procedimentos, além dos ambulatórios de hanseníase, de transexualização e serviços de enfermagem.

“Para o shopping é um momento muito especial receber o Poupatempo da Saúde. Nos orgulha essa parceria com a Prefeitura de Santo André para oferecer à população um serviço de qualidade e dentro de um empreendimento comercial, uma inovação que Santo André tem acompanhado”, pontuou o Claudio Nembri, coordenador de administração geral da AD Shopping, responsável pelo Atrium.

Transporte – Para facilitar o acesso dos munícipes ao Poupatempo da Saúde, a Prefeitura também inaugurou nesta sexta-feira um miniterminal ao lado do Atrium Shopping. No total, oito linhas municipais vão atender o local, sendo que uma delas fará ponto inicial com destino a Vila Luzita, em percurso com duração de 30 minutos.

“Com esse terminal começamos a resolver um problema que tínhamos de mobilidade nesta região. São oito linhas que passam a atender o Atrium Shopping dando mais fluidez ao trânsito e desafogando a região central da cidade, já que teremos duas linhas que vão direto para a região da Vila Luzita, sem necessidade de passar pela região central”, explicou o prefeito Paulo Serra.

Linhas que vão passar pelo miniterminal Atrium Shopping:

B31 – Jardim Santo André/Atrium – linha com ponto final no miniterminal

T28 – Jardim Mirante – Estação Santo André

B21 – Cidade São Jorge – Bairro Campestre

I02 – Cidade São Jorge – Jardim Ana Maria

T14 – Jardim Ana Maria – Centro

T23 – Cidade São Jorge – Estação Santo André

T25 – Vila Suíça – UniABC

T27 – Condomínio Maracanã – Estação Santo André