Poupatempo da Saúde alcança 250 mil atendimentos em nove meses

Nove meses após ser inaugurado, o Poupatempo da Saúde de Santo André alcançou a expressiva marca de 250 mil atendimentos. O número foi celebrado nesta terça-feira (12) em evento que contou com a presença do prefeito Paulo Serra, do prefeito eleito e idealizador da unidade, Gilvan Junior, do secretário de Saúde, Acacio Miranda e de outras autoridades, entre elas Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping, local onde o equipamento está instalado.

“Muito mais do que números, temos que comemorar a aprovação da população que ultrapassa os 90%. É um equipamento que virou referência para várias cidades do Brasil e fez parte do plano de governo de dezenas de candidatos na última eleição. Muito gratificante chegar a essa marca com essa qualidade”, comentou o prefeito Paulo Serra.

O sucesso do Poupatempo da Saúde se dá pelo seu conceito. O equipamento foi criado para minimizar a burocracia e agilizar o atendimento dos andreenses. Em um só lugar, o paciente é atendido pelos médicos especialistas, podem realizar pequenos procedimentos e exames, e já saem da unidade com o retorno agendado. O acesso ao equipamento se dá pelas unidades básicas de saúde onde o morador é cadastrado. Após o atendimento clínico nestas unidades, em caso de necessidade, o paciente é encaminhado ao Poupatempo da Saúde.

“Muito feliz em comemorar essa marca tão importante de 250 mil atendimentos de um equipamento que ajudamos a construir do zero e que deu muito certo. Está no nosso plano de governo a construção de uma segunda unidade do Poupatempo da Saúde no segundo subdistrito, primeiro para descentralizar o atendimento, depois para aumentar a oferta de serviço”, declarou o prefeito eleito, Gilvan Junior.

Antes do Poupatempo da Saúde, os atendimentos da Atenção Especializada eram concentrados em dois centros médicos que atendiam, em média, 12.619 pessoas por mês, número que mais do que dobrou e subiu para 27.386 com o novo equipamento, alta de 117%.

“O sucesso do Poupatempo da Saúde passa pelo comprometimento da equipe que atua no equipamento, funcionários muito dedicados. Também é preciso enaltecer a parceria com o shopping, que permitiu a abertura da unidade sem investir nenhum dinheiro público. Uma parceria público-privada que trouxe resultados expressivos”, destacou Acacio Miranda.

Com 1,6 mil metros quadrados, o equipamento é o maior do Brasil dentro de empreendimentos comerciais, ocupa dois andares do Atrium Shopping e conta com 53 salas de atendimento. No total são 150 médicos que ofertam consultas em mais de 35 especialidades. A unidade está equipada com elevadores, escada rolante, salas de exames e de pequenos procedimentos, além dos ambulatórios de hanseníase, de transexualização e serviços de enfermagem.