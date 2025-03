Posts do Oscar com Mikey Madison e Walter Salles não aparecem para brasileiros

Com os comentários que tomaram as redes sociais após a cerimônia do Oscar 2025, muitos brasileiros notaram a ausência de algumas publicações no perfil oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no Instagram.

Seriam elas o anúncio da vencedora da categoria de melhor atriz, Mikey Madison, do diretor premiado pelo filme “Anora“, Sean Baker, e do prêmio concedido ao nacional “Ainda Estou Aqui“, longa de Walter Salles que conquistou o troféu de melhor filme internacional. Outros usuários também relataram ter sido bloqueados de postagens feitas pela página.

Protagonista de “Anora” -grande favorito da noite e também vencedor dos prêmios de melhor edição, melhor roteiro original, melhor direção e melhor filme- Madison desbancou Fernanda Torres, estrela do longa brasileiro baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva.

A vitória levantou uma série de críticas dos brasileiros contra a Academia e a remoção dos posts para usuários cadastrados no Brasil foi vista como uma tentativa de minimizar a repercussão negativa do prêmio nas plataformas online.

Segundo o G1, brasileiros que possuem contas no Instagram e vivem nos Estados Unidos, na Europa e na Oceania fizeram testes e verificaram que apenas usuários cadastrados no país americano são capazes de visualizar as postagens.

Uma imagem comparando o perfil da Academia com e sem as publicações tem circulado. Entre os comentários do vídeo que celebra a vitória de Madison, no momento indisponível diretamente no Brasil, alguns brasileiros afirmam ter encontrado uma forma de comentar na publicação e citam o uso de VPNs.