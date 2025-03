‘Ainda estou aqui’ vence Oscar de Melhor Filme Internacional

No último domingo (2), o filme “Ainda Estou Aqui“, dirigido por Walter Salles, foi agraciado com o Oscar de Melhor Filme Internacional, marcando um momento histórico para o cinema brasileiro. Este resultado positivo estava alinhado com as previsões do setor, que aguardava ansiosamente pela primeira vitória do Brasil nesta categoria.

Brazil snags the Oscar for Best International Feature Film. Congratulations to the cast and crew of I'M STILL HERE! 🇧🇷 #Oscars pic.twitter.com/uT5ELiigMg — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

O longa-metragem superou uma concorrência significativa, incluindo obras como “A Garota da Agulha” da Dinamarca, “A Semente do Fruto Sagrado” da Alemanha, “Flow” da Letônia e “Emilia Pérez” da França. Este último, considerado favorito em muitos círculos, enfrentou uma série de controvérsias que culminaram na desaceleração de sua campanha, especialmente após a revelação de postagens racistas e islamofóbicas associadas à sua protagonista, Karla Sofía Gascón.

Ao receber a estatueta, Walter Salles expressou sua gratidão a Eunice Paiva, a ex-advogada brasileira interpretada por Fernanda Torres no filme. O diretor também fez questão de homenagear a atriz principal e Fernanda Montenegro, que assume o papel de Eunice em sua fase mais avançada.

Além do prêmio principal, “Ainda Estou Aqui” foi indicado nas categorias de Melhor Filme e Melhor Atriz para Fernanda Torres. O enredo é baseado na história real de Eunice e retrata o trágico desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, nos anos 70 durante a repressão da ditadura militar brasileira.

Esta conquista representa a quinta tentativa do Brasil em conquistar o Oscar na categoria internacional, anteriormente conhecida como Melhor Filme em Língua Estrangeira. A última indicação bem-sucedida havia ocorrido em 1999 com “Central do Brasil”, também dirigido por Salles e estrelado por Fernanda Montenegro.

Antes disso, outros filmes brasileiros foram indicados: “O Que É Isso, Companheiro?”, com Fernanda Torres no elenco, em 1998; seguido por “O Quatrilho” em 1996 e “O Pagador de Promessas” em 1963.