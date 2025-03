‘Ainda Estou Aqui’: Selton Mello afirma que filme tem ‘boas chances’ no Oscar

Após quase dois meses de filmagens na Austrália, Selton Mello desembarcou em Los Angeles para participar da cerimônia do Oscar, que ocorrerá neste domingo (2). O ator traz consigo um sentimento de otimismo e a sensação de conquista, especialmente pela nomeação de “Ainda Estou Aqui“, o primeiro longa-metragem sul-americano indicado na categoria principal do evento.

Em conversa com a Folha de São Paulo no sábado à tarde, em um hotel na cidade californiana, Mello expressou sua satisfação: “O filme já é uma vitória por si só, tendo chegado tão longe. Ser indicado a melhor filme, especialmente em meio a tantas produções relevantes, é como uma coroa para o cinema brasileiro.”

Dirigido por Walter Salles, o filme também está concorrendo nas categorias de melhor filme internacional e melhor atriz, esta última destinada a Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, personagem vivido por Mello. “O Brasil ainda não conquistou o prêmio de melhor filme internacional. Espero que desta vez possamos quebrar esse tabu,” afirmou Mello, otimista quanto às chances da produção.

No sábado, o ator teve a oportunidade de se reencontrar com Fernanda Torres durante um almoço na casa de uma amiga de Salles. “Fizemos algumas fofocas e ela compartilhou que conheceu Ralph Fiennes recentemente e que ele ficou encantado com seu trabalho,” contou Mello.

Devido aos compromissos profissionais da atriz, Mello admitiu que manteve pouco contato com ela nos últimos meses. “Preferi deixar a Fernanda focada. Quando se é amigo de verdade, é preciso saber quando apoiar e quando dar espaço,” explicou. Ele mencionou que a vida de Torres estava bastante agitada e cheia de responsabilidades.

Durante sua estadia na Austrália para as filmagens do novo projeto intitulado “Anaconda“, ao lado dos atores americanos Jack Black e Paul Rudd, Mello se destacou no set após o anúncio das indicações ao Oscar. “Os produtores vieram me parabenizar, estavam realmente orgulhosos de mim. Jack Black até brincou dizendo que eu era o único indicado ao Oscar por ali!” O ator também exibiu seu filme em um cinema australiano para a equipe da nova produção.

Diferente do clássico de 1997, este novo “Anaconda” não se trata de um remake ou sequência; segundo Mello, trata-se de uma narrativa metalinguística. A história acompanha um grupo de amigos que enfrenta uma crise na meia-idade e decide refazer seu filme favorito da juventude, mas acaba se envolvendo em confusões ao entrar em uma floresta.

Mello descreveu seu personagem como um cuidador de animais excêntrico e engraçado: “É o tipo de papel que me atrai bastante.” Ao retornar ao Brasil, ele planeja descansar antes de iniciar as gravações da sexta temporada do seriado “Sessão de Terapia“, previstas para abril e maio em São Paulo.