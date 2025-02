“Ainda Estou Aqui” recebe aclamação internacional e se destaca no Oscar 2025

O filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, continua a conquistar a crítica e o público, alcançando impressionantes 97% de aprovação entre críticos no Rotten Tomatoes. O reconhecimento se estende ao público, que atribuiu uma notável aprovação de 98%, evidenciando a recepção entusiástica desde sua estreia no Festival de Veneza em 2024.

Com três indicações ao Oscar 2025, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres, o longa está posicionado como um forte concorrente nas premiações. A cerimônia ocorrerá no próximo dia 2 de março e as expectativas são altas para o desempenho do filme.

Um mês após seu lançamento nos cinemas dos Estados Unidos, “Ainda Estou Aqui” já havia registrado 95% de aprovação entre os críticos. O recente aumento na taxa de aprovação solidifica sua posição como o filme mais bem avaliado entre os indicados à categoria principal do Oscar, superando “Anora” e “O Brutalista”, que estão empatados com 94%.

Desde sua estreia nas telonas americanas, o filme já arrecadou US$ 3,5 milhões, consolidando-se como o terceiro longa nacional mais bem-sucedido nas bilheteiras do país. A trajetória positiva do filme nas críticas e nas bilheteiras indica um impacto significativo tanto cultural quanto comercial.