Fernanda Torres perde disputa do Oscar de melhor atriz

Fernanda Torres não conseguiu levar para casa o Oscar de Melhor Atriz, perdendo a estatueta para Mikey Madison, que se destacou por sua atuação em “Anora”. A atriz brasileira estava concorrendo ao prêmio por seu trabalho no longa “Ainda Estou Aqui“, sob a direção de Walter Salles.

A disputa na categoria também contou com a presença de outras renomadas atrizes, incluindo Demi Moore, por “A Substância”, Karla Sofía Gascón, que atuou em “Emilia Pérez”, e Cynthia Erivo, conhecida pelo filme “Wicked”.

Academy Award winner Mikey Madison has a nice ring to it! Congratulations on winning the Oscar for Best Actress. #Oscars pic.twitter.com/90ILXEsbXa — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

De acordo com análises de veículos especializados, as chances de Fernanda Torres foram impulsionadas pela sua vitória no Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama, ocorrido dois meses antes. A atriz realizou uma campanha vigorosa para promover seu filme, que incluiu exibições direcionadas a votantes do Oscar, além de participações em programas americanos e entrevistas com importantes publicações do setor cinematográfico.

Durante seu discurso de agradecimento, Madison fez questão de parabenizar suas concorrentes e expressou gratidão ao diretor Sean Baker, responsável por “Anora”.

Se tivesse conquistado o prêmio, Torres teria se tornado a primeira brasileira a vencer nesta categoria da premiação considerada a mais prestigiosa do cinema mundial. Anteriormente, sua mãe, Fernanda Montenegro, recebeu uma indicação ao Oscar por sua performance em “Central do Brasil”, um filme também dirigido por Walter Salles, no ano de 1999.

No filme “Ainda Estou Aqui”, Fernanda Torres dá vida à personagem Eunice Paiva, uma mulher que enfrentou grandes dificuldades ao criar seus cinco filhos após a perda do marido, Rubens Paiva, ex-deputado que foi vítima da ditadura militar. O longa é uma adaptação da obra homônima de Marcelo Rubens Paiva, autor também conhecido pelo livro “Feliz Ano Velho”.