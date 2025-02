Remake que afastou Fernanda Torres das novelas estreou há 39 anos

Em 24 de fevereiro de 1986, a TV Globo apresentou o remake da novela Selva de Pedra, um clássico escrito por Janete Clair, como parte de sua programação das oito horas. A trama original, que havia conquistado o público em 1972 com Regina Duarte no papel principal, foi reimaginada para uma audiência dos anos 80, mas trouxe à tona um descontentamento inesperado: a protagonista Fernanda Torres não se sentiu à vontade com a personagem, e essa experiência acabou por afastá-la das novelas.

Escolha da protagonista gerou expectativas

De acordo com informações do jornalista Nilson Xavier, especialista em teledramaturgia, a expectativa era alta para saber quem interpretaria a mocinha Simone. O nome mais cogitado inicialmente era o de Lucélia Santos, mas com sua escolha para Sinhá Moça, a oportunidade ficou nas mãos de Fernanda Torres, que na época estava em ascensão meteórica no cinema brasileiro, reconhecida por seu desempenho em filmes como A Marvada Carne, Com Licença, Eu Vou à Luta e Eu Sei Que Vou Te Amar.

Contudo, a aposta da emissora em Fernanda como protagonista revelou-se problemática. Aos 20 anos, ela era significativamente mais jovem do que seus colegas de cena, Tony Ramos e Christiane Torloni. Além disso, a atriz não se sentia confortável desempenhando o papel da mocinha tradicional, um arquétipo que destoava de sua personalidade e estilo interpretativo.

Prêmio em Cannes e afastamento das novelas

Com o passar do tempo, Fernanda expressou sua insatisfação com o trabalho. Em entrevistas posteriores, ela comentou sobre a desconexão que sentiu em relação à personagem e ao projeto como um todo. Essa experiência impactou fortemente sua trajetória profissional: após Selva de Pedra, a atriz decidiu não aceitar mais papéis principais em novelas.

Entretanto, 1986 também trouxe uma grande conquista para Fernanda no cinema: em maio daquele ano, ela foi agraciada com o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes pelo filme Eu Sei Que Vou Te Amar. No entanto, devido às gravações da novela, a Globo não liberou a atriz para comparecer à cerimônia e receber pessoalmente a cobiçada Palma de Ouro. Esse episódio se tornou um dos momentos mais polêmicos da carreira de Fernanda e reforçou sua decisão de se afastar do formato das telenovelas.

No cenário atual, em 2024, Fernanda foi considerada para o papel de Odete Roitman no remake de Vale Tudo, mas optou por concentrar suas energias na campanha para o Oscar pelo filme Ainda Estou Aqui, que lhe rendeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama e uma indicação ao Oscar. A cerimônia está marcada para o dia 2 de março.

O remake de Selva de Pedra, conforme relatado por Teledramaturgia, foi uma decisão estratégica da Globo após o sucesso estrondoso da novela Roque Santeiro. A emissora buscava garantir altos índices de audiência e chegou a considerar outras tramas como Barriga de Aluguel, mas esta foi adiada para produção em anos seguintes. Assim sendo, Selva de Pedra tornou-se a escolha ideal para suceder à obra de Dias Gomes.

A narrativa central da novela é inspirada no romance Uma Tragédia Americana, escrito por Theodore Dreiser. A história gira em torno do ambicioso Cristiano (Tony Ramos), que se vê envolvido em um crime e precisa reconstruir sua vida ao lado de duas mulheres fundamentais: Simone (Fernanda Torres), sua grande paixão, e Fernanda (Christiane Torloni), uma figura fatal que altera drasticamente seu destino.

Embora o remake não tenha alcançado os índices impressionantes da versão original, cumpriu seu papel ao manter o público engajado. Contudo, para Fernanda Torres, esta fase deixou marcas indeléveis: após essa experiência, ela redirecionou sua carreira em definitivo para o cinema e teatro, consolidando-se como uma artista respeitada e evitando os papéis convencionais frequentemente associados às telenovelas.

Embora não tenha sido a melhor experiência da carreira de Fernanda Torres, Selva de Pedra permanece como um capítulo significativo em sua trajetória – uma novela que simbolizou seu afastamento definitivo do formato que consagrou tantas estrelas na televisão brasileira.