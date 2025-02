Confira as previsões para o Oscar, que encerra votação nesta terça-feira

A votação dos membros da Academia acaba às 22h desta terça-feira (18). Um levantamento do site Gold Derby trouxe previsões de críticos dos Estados Unidos para o Oscar, cuja corrida foi marcada por escândalos e polêmicas.

Segundo a mídia especializada, “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, tem fortes chances na categoria de filme internacional. “Emilia Pérez” era o favorito, mas perdeu o posto após declarações polêmicas de sua protagonista, Karla Sofía Gascón.

O favorito para a melhor filme seria “Anora“, de Sean Baker. A produção, vencedora da Palme d’Or em Cannes, venceu importantes prêmios nas cerimônias Critics Choice, Sindicato dos Diretores e Sindicato dos Produtores.

O saldo das premiações do Sindicato dos Diretores e do Sindicato dos Produtores costumam ser um forte indicador de sucesso de um filme no Oscar. Desde a existência de ambos, em 1994, somente seis filmes que ganharam os dois prêmios perderam o Oscar.

Os filmes com mais chances, no caso de uma reviravolta, são “Conclave” -que venceu melhor filme no Bafta, conhecido como o Oscar britânico-, “O Brutalista” e “Um Completo Desconhecido“.

Demi Moore, que estrelou “A Substância“, ocupa a liderança para melhor atriz. Fernanda Torres ocupava o segundo lugar na corrida até o Bafta, que premiou Mikey Madison, personagem-título de “Anora“.

A categoria de melhor ator é uma das menos divisivas –Adrien Brody, de “O Brutalista“, está cotado como favorito desde o anúncio dos indicados.

Quanto à melhor direção, a mídia especializada aposta em Sean Baker, de “Anora”. O segundo lugar na corrida vai a Brady Corbet, de “O Brutalista”. Antes, pertencia ao diretor de “Emilia Pérez“, Jacques Audiard, de “Emilia Pérez”, mas ao filme ocupa o último posto após uma série de escândalos.